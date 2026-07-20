Odissea vola al box office, ma il primato del 2026 non è suo: ecco chi c'è al primo posto

Pubblicazione: 20 luglio alle 09:42

Il cinema d'estate ha un nuovo re, anche se la corona assoluta dell'anno si trova momentaneamente altrove.

L'atteso ritorno in sala diha scatenato una vera e propria tempesta perfetta al botteghino italiano e internazionale. Prodotto da Universal, il film ha polverizzato le previsioni della vigilia, confermando come il nome del regista britannico sia rimasto uno dei pochissimi marchi di garanzia capaci, da soli, di spostare gli equilibri dell'industria cinematografica globale e di riempire i cinema persino nei mesi tradizionalmente più caldi.

I dati emersi dalle prime 48 ore di programmazione in Italia delineano un quadro di assoluto trionfo. Dopo un esordio folgorante da oltre 2,1 milioni di euro nella sola giornata di giovedì 16 luglio, la pellicola ha innestato le marce alte il giorno successivo. Venerdì 17 luglio il botteghino ha registrato un ulteriore balzo in avanti del 5,4%, portando a casa altri 2.299.508 euro.

La sfida per il trono dell'anno

Il bilancio complessivo del primo weekend lungo si attesta così a 4.506.943 euro, con più di 548mila spettatori che hanno affollato le 564 sale a disposizione. Con una media per schermo che sfiora i 4.077 euro, Odissea ha letteralmente monopolizzato il mercato nazionale, cannibalizzandocomplessivi della giornata di venerdì.

Nonostante una simile prova di forza, a Nolan è sfuggito per un soffio il record per il miglior debutto cinematografico del 2026 sul territorio italiano.

Una scena de Il diavolo veste Prada 2 (20th Century Studios)

Il primato delle prime 48 ore resta infatti saldamente nelle mani di una commedia decisamente più metropolitana e graffiante: Il diavolo veste Prada 2. Il sequel targato Disney/Fox, trainato da un'operazione nostalgia senza precedenti, aveva raccolto ben 5,3 milioni di euro al suo esordio primaverile lo scorso aprile.

La curiosità che unisce i due titoli in cima alla classifica è rappresentata da Anne Hathaway: l'attrice si trova contemporaneamente a essere la regina del box office annuale grazie al ruolo iconico nella redazione di Miranda Priestly, e la co-protagonista del kolossal di Nolan, dove dismette gli abiti d'alta moda per vestire i panni classici di Penelope accanto a un cast stellare che include Matt Damon, Robert Pattinson e Tom Holland.

Se in Italia il primato è sfiorato, oltreoceano la marcia di Odissea non incontra ostacoli. Le anteprime statunitensi del giovedì hanno fruttato 17,6 milioni di dollari, superando il precedente record stagionale stabilito da Toy Story 5. Per dare una proporzione del fenomeno, le cifre hanno letteralmente surclassato la partenza di Oppenheimer del 2023, spingendo gli analisti di Hollywood a ritoccare al rialzo le stime per il fine settimana d'esordio sul mercato nordamericano, ora proiettato verso i 117 milioni di dollari.