Sessant'anni di amicizia in un rione di Napoli, in questa serie italiana su Netflix con Alba Rohrwacher
Su Netflix, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Storia, cast, stagioni e il successo della saga di Elena e Lila ambientata a Napoli.
Esiste un filo invisibile che lega due bambine in un rione della periferia napoletana degli anni Cinquanta al successo planetario di una serie televisiva capace di conquistare pubblico e critica su entrambe le sponde dell'Atlantico. Quel filo si chiama L'amica geniale, co-produzione tra Rai e HBO, disponibile su Netflix che ha trasformato i romanzi della misteriosa Elena Ferrante in un fenomeno culturale senza precedenti, portando sugli schermi una storia di amicizia, rivalità, emancipazione e tradimento che attraversa sessant'anni di storia italiana. La serie prende vita dalla penna di un'autrice che ha scelto l'anonimato come cifra distintiva, trasformando la propria tetralogia in un caso editoriale mondiale. Quattro libri pubblicati tra il 2011 e il 2014 che la stessa Ferrante considera un unico, monumentale romanzo diviso per ragioni pratiche: L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta. Pagine che hanno sedotto milioni di lettori, soprattutto negli Stati Uniti, dove il fenomeno Ferrante ha assunto dimensioni cult.
Lila è l'altra metà di questo dittico, l'amica geniale che dà il titolo alla serie. Fin da piccola mostra un intelletto prodigioso e un carattere indomito che la porta spesso a mettersi nei guai per soddisfare il proprio senso di giustizia e sfondare i muri che la realtà del tempo le pone davanti. Ha una capacità straordinaria di leggere il mondo che la circonda, cogliendone le sfumature più sottili, ma il suo talento resta inespresso: le difficoltà economiche della famiglia le negano la possibilità di proseguire gli studi e incanalare le sue energie inesauribili nel percorso scolastico. La trasposizione televisiva ha richiesto uno sforzo produttivo monumentale. La serie ha debuttato in grande stile con la presentazione fuori concorso dei primi due episodi alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, segnale inequivocabile del prestigio e delle ambizioni del progetto.
Il cast attraversa tutte le età delle protagoniste. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti interpretano Elena e Lila bambine, restituendo con intensità sorprendente la complessità emotiva dei personaggi. Margherita Mazzucco e Gaia Girace prendono il testimone nell'adolescenza, mentre Alba Rohrwacher e Irene Maiorino incarnano le due donne nella maturità, chiudendo il cerchio di una narrazione che copre un arco temporale vastissimo. Attorno alle protagoniste si muove un universo di personaggi indimenticabili: Immacolata e Vittorio Greco, i genitori di Elena interpretati da Anna Rita Vitolo e Luca Gallone; Nunzia Cerullo, la madre di Lila a cui dà volto Valentina Acca; Pasquale Peluso di Eduardo Scarpetta; Adele Airota di Daria Deflorian; Michele Solara nell'interpretazione di Edoardo Pesce; Nino Sarratore incarnato da Fabrizio Gifuni nella sua versione adulta. Un affresco corale che restituisce la ricchezza del romanzo originale.
La forza della serie risiede nella capacità di non tradire la complessità psicologica dei personaggi costruiti dalla Ferrante, restituendo sullo schermo la stessa intensità emotiva che ha conquistato milioni di lettori. Ogni sguardo, ogni silenzio, ogni esplosione di rabbia o tenerezza trova il proprio equivalente visivo, trasformando la pagina scritta in cinema puro, in un'esperienza immersiva che non lascia spazio alla distrazione. L'amica geniale rappresenta uno di quei rari casi in cui letteratura e televisione si incontrano raggiungendo entrambe l'eccellenza, senza che l'una tradisca l'altra. Un successo costruito sulla qualità della scrittura originale, sulla cura maniacale della produzione, sulla bravura di un cast all'altezza di personaggi complessi e stratificati. Una storia italiana che è diventata patrimonio del mondo, dimostrando che le storie universali nascono sempre da radici profondamente locali, da quella capacità di scavare nel particolare fino a toccare l'universale che è il marchio delle grandi narrazioni.