Sessant'anni di amicizia in un rione di Napoli, in questa serie italiana su Netflix con Alba Rohrwacher

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:15

Esiste un filo invisibile che lega due bambine in un rione della periferia napoletana degli anni Cinquanta al successo planetario di una serie televisiva capace di conquistare pubblico e critica su entrambe le sponde dell'Atlantico. Quel filo si chiama L'amica geniale, co-produzione tra Rai e HBO, disponibile su Netflix che ha trasformato i romanzi della misteriosa Elena Ferrante in un fenomeno culturale senza precedenti, portando sugli schermi una storia di amicizia, rivalità, emancipazione e tradimento che attraversa sessant'anni di storia italiana. La serie prende vita dalla penna di un'autrice che ha scelto l'anonimato come cifra distintiva, trasformando la propria tetralogia in un caso editoriale mondiale. Quattro libri pubblicati tra il 2011 e il 2014 che la stessa Ferrante considera un unico, monumentale romanzo diviso per ragioni pratiche: L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta. Pagine che hanno sedotto milioni di lettori, soprattutto negli Stati Uniti, dove il fenomeno Ferrante ha assunto dimensioni cult.





. Nessuna traccia, nessun indizio, solo il vuoto lasciato da una presenza che ha segnato ogni momento della sua esistenza. Questo evento innesca un viaggio nella memoria che Elena compie nella sua casa colma di libri, lei che è diventata una scrittrice affermata, ripercorrendo decenni di vita condivisa con l'amica conosciuta fra i banchi della scuola elementare.. Suo padre è un uomo dolce che la sostiene nel coltivare la propria istruzione, mentre la madre, forse gelosa del desiderio di emancipazione della figlia, la ostacola costantemente, cercando di riportarla con i piedi per terra, ancorata a quella realtà da cui Lenù vorrebbe fuggire.. Fin da piccola mostra un intelletto prodigioso e un carattere indomito che la porta spesso a mettersi nei guai per soddisfare il proprio senso di giustizia e sfondare i muri che la realtà del tempo le pone davanti. Ha una capacità straordinaria di leggere il mondo che la circonda, cogliendone le sfumature più sottili, ma il suo talento resta inespresso: le difficoltà economiche della famiglia le negano la possibilità di proseguire gli studi e incanalare le sue energie inesauribili nel percorso scolastico.. La serie ha debuttato in grande stile con la presentazione fuori concorso dei primi due episodi alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, segnale inequivocabile del prestigio e delle ambizioni del progetto.

Il cast attraversa tutte le età delle protagoniste. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti interpretano Elena e Lila bambine, restituendo con intensità sorprendente la complessità emotiva dei personaggi. Margherita Mazzucco e Gaia Girace prendono il testimone nell'adolescenza, mentre Alba Rohrwacher e Irene Maiorino incarnano le due donne nella maturità, chiudendo il cerchio di una narrazione che copre un arco temporale vastissimo. Attorno alle protagoniste si muove un universo di personaggi indimenticabili: Immacolata e Vittorio Greco, i genitori di Elena interpretati da Anna Rita Vitolo e Luca Gallone; Nunzia Cerullo, la madre di Lila a cui dà volto Valentina Acca; Pasquale Peluso di Eduardo Scarpetta; Adele Airota di Daria Deflorian; Michele Solara nell'interpretazione di Edoardo Pesce; Nino Sarratore incarnato da Fabrizio Gifuni nella sua versione adulta. Un affresco corale che restituisce la ricchezza del romanzo originale.



