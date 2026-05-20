“Siamo impazziti?”: Javier Bardem si sfoga a Cannes 2026 sulla violenza contro le donne

Pubblicazione: 20 maggio alle 07:28

Javier Bardem è un vero e proprio fiume in piena in questi giorni, ed in quel di Cannes 2026 ha condiviso delle nuove dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese e sull'effettivo stato della democrazia nel mondo. L'attore spagnolo ha quindi criticato duramente la fusione tra Paramount e Warner Bros., vedendola come sintomo di un monopolio crescente nel mondo dell'informazione. "Chi controllerà effettivamente tutto questo, ciò che ascoltiamo, ciò che vediamo?", si è chiesto con fare serio.

Javier Bardem al Festival di Cannes 2026, fonte: YouTube

La preoccupazione riguarda soprattutto, bombardate da messaggi rapidi, riassuntivi, spesso populisti, che rischiano di compromettere. "Dobbiamo assicurarci che i giovani continuino a pensare, ad applicare la ragione, a comprendere, confrontare, verificare le informazioni. Se non lo fanno, è davvero pericoloso".

E secondo Javier Bardem, c'è un filo rosso che lega tutto questo: la mascolinità tossica. Bardem porta l'esempio della Spagna, dove in media due donne al mese vengono uccise da ex mariti o ex compagni:

"È orribile, solo questa quantità di donne assassinate. È incredibile, e in qualche modo l'abbiamo normalizzato. Voglio dire, siamo impazziti? Stiamo uccidendo donne perché alcuni uomini pensano di possederle?". Il problema, secondo l'attore, è incarnato da leader mondiali come Trump, Putin e Netanyahu: "Quegli uomini dalle grandi palle che dicono 'Il mio cazzo è più grande del tuo e ti bombardo'. È un fottuto comportamento maschile tossico. Sì, dobbiamo parlarne. E ne stiamo parlando perché ne siamo più consapevoli, fortunatamente". - Javier Bardem al Festival di Cannes 2026

Javier Bardem al Festival di Cannes 2026, fonte: YouTube

Intanto ricordiamo che il film in concorso alche vede coinvolto, "", ha ricevuto sette minuti di applausi alla sua premiere sabato sera. Il film vedenei panni diche offre alla figlia alienata, interpretata da, un ruolo nel suo ultimo film con la scusa di aiutarla nella sua carriera d'attrice in stallo. Lavorare insieme sul set li avvicina più di quanto non siano stati per anni, ma riapre anche vecchie ferite. Un dramma familiare firmato da Sorogoyen che arriva a Cannes portando con sé non solo una storia di rapporti complicati, ma anche la voce di un attore che ha scelto di non tacere, qualunque sia il prezzo.

Nel bene o nel male, Javier Bardem continua a fare ciò che oggi sempre meno star sembrano disposte a fare davvero: ovvero esporsi e dire ciò che pensano. Senza filtri, senza diplomazia e senza preoccuparsi più di tanto delle inevitabili polemiche che parole del genere finiscono sempre per generare. E che si condivida o meno la sua visione, è effettivamente difficile ignorare quanto il suo intervento a Cannes 2026 abbia toccato temi delicati — dal controllo dell'informazione alla violenza di genere, passando per una politica internazionale sempre più dominata da ego, propaganda ed odio.

E forse è proprio questo il punto: mentre Hollywood prova ancora a capire quanto sia conveniente prendere posizione, Bardem sembra aver già scelto da tempo da che parte stare. Anche a costo di trasformare ogni conferenza stampa in un campo minato, che potrebbe causargli dei problemi in futuro.