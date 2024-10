Il Signore degli Anelli, Howard Shore racconta i retroscena del lavoro alla colonna sonora: "Ho affrontato il materiale come un'unica storia"

Ospite del Festival di Zurigo (via Variety), il grande compositore Howard Shore ha svelato alcuni retroscena del suo lavoro e del suo approccio per la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson:

Le prime registrazioni sono state effettuate in un municipio di Wellington, in Nuova Zelanda. In seguito, abbiamo dovuto utilizzare studi creati dal governo. Il mio aveva una forma insolita, sembrava una bara. Ho lavorato con [la sceneggiatrice] Philippa Boyens, che è un'esperta delle lingue di Tolkien e mi ha aiutato, con molta attenzione, a utilizzarle. Era un modo per mettere in musica le idee che Tolkien aveva nei suoi libri, prendere la poesia e i testi delle canzoni e portarli nel film. Penso che abbia dato molta più profondità [al materiale].