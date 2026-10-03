Simona Ventura torna a Ballando e avverte la giuria: “Sarò la Giovanna d'Arco dei concorrenti”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:13

Simona Ventura è pronta a tornare a Ballando con le Stelle, ma questa volta non dovrà preoccuparsi dei voti della giuria. Anzi, potrebbe essere proprio lei a mettere in difficoltà chi siede dietro al temutissimo bancone del programma di Milly Carlucci. Dopo aver vissuto l'esperienza da concorrente ed essere arrivata fino al secondo posto, la conduttrice torna nello show di Rai 1 con un ruolo completamente diverso.

sarà infatti a bordo pista insieme ae avrà nelle proprie mani una parte del tesoretto, con un compito che sembra esserle stato cucito addosso: assegnare il cosiddetto “voto della giustizia”.Un potere che le consentirà di intervenire quando riterrà che un concorrente sia stato penalizzato eccessivamente dai giudizi. E Simona Ventura sembra avere già intenzione di utilizzarlo senza troppa timidezza.

“Se vedrò qualcosa che considero ingiusto cercherò di intervenire”, ha spiegato parlando del suo ritorno a Ballando con le Stelle. La conduttrice conosce bene quello che accade dall'altra parte della pista e proprio per questo ha scelto un paragone decisamente particolare per descrivere il suo nuovo ruolo: sarà una sorta di “Giovanna d'Arco dei concorrenti”. Del resto Ventura sa perfettamente cosa significhi sottoporsi ogni settimana ai giudizi del programma. La sua esperienza da concorrente, vissuta al fianco di Samuel Peron, l'ha portata fino alla finale e le ha lasciato ricordi estremamente positivi, ma evidentemente anche qualche questione ancora aperta.

Simona Ventura, fonte: YouTube

Alla domanda sull'esistenza di eventuali conti in sospeso con la giuria, infatti, la conduttrice non si è tirata indietro. “Qualcuno sì”, ha ammesso, prima di tranquillizzare almeno parzialmente chi dovrà confrontarsi con lei: “Non devono temermi, perché sono buona, ma fino a un certo punto”. Una promessa che potrebbe rendere particolarmente movimentata la sua nuova avventura. Ventura ha anche scherzato sul fatto di avere qualche “sassolino” da togliersi dalle scarpe e, in un'altra occasione, non ha risparmiato una stoccata al meccanismo dei giudizi sostenendo che la giuria di Ballando abbia fatto in passato “figli e figliastri”.

Ballando con le stelle, fonte: Rai

Il, visto che le due ex concorrenti divideranno il tesoretto secondo criteri differenti:. Inveceresterà tra i Tribuni del popolo e parteciperà a sua volta alla gestione del meccanismo.ha già trovato anche un modo piuttosto colorito per descrivere il rapporto con Fialdini:. Francesca rappresenterebbe la parte più angelica, mentre Simona preferisce considerarsi non proprio un diavolo, ma almeno un “diavoletto”.

Il ritorno arriva inoltre in una stagione nella quale gli equilibri di Ballando con le Stelle sono destinati a cambiare profondamente. Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino non fanno più parte della giuria, mentre al loro posto sono arrivati Barbara D'Urso e Alberto Matano, che si uniranno a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Proprio il ritorno televisivo di Barbara D'Urso è stato accolto positivamente da Ventura, con la conduttrice che si è detta contenta di rivederla in televisione e ha ricordato come entrambe abbiano attraversato momenti nei quali sono state lontane dal piccolo schermo, sottolineando quanto sia difficile per chi fa questo mestiere ritrovarsi improvvisamente senza il proprio spazio.

Sul fronte dei concorrenti, invece, Ventura partirà con un vantaggio non indifferente: conosce personalmente molti dei protagonisti della nuova edizione. Ha citato Jimmy Ghione, Ornella Muti e Monica Guerritore tra i volti con cui ha già un rapporto, mentre ha ammesso di essere particolarmente curiosa di vedere all'opera Eugenio Finardi. Per lei, comunque, il livello complessivo del cast è molto alto.