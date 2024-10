Smile 2 debutta in testa alla classifica italiana, gli incassi di giovedì 18 ottobre

Pubblicazione: 18 ottobre alle 09:08

È Smile 2 a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì 17 ottobre: il film di Parker Finn guida una top-ten ricca di nuove uscite, raccogliendo 141 mila euro e registrando un'ottima media per sala. Il primo film debuttò con 43 mila euro e chiuse la sua corsa sopra i 2.1 milioni di euro: sarà interessante quindi seguire l'andamento di questo sequel.

Seconda posizione per, che continua la sua corsa con una buona tenuta e altri 77 mila euro, per un totale ora sopra i 2 milioni di euro. Al terzo postoincassa 61 mila euro e sale a 172 mila euro, cifra che include le anteprime di lunedì. Al quarto posto troviamo, che incassa 57 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro. Continua invece il calo di, che con altri 48 mila euro sale a 7 milioni di euro complessivi.

Tra le nuove uscite segnaliamo L'amore e altre seghe mentali, al sesto posto con soli 16 mila euro, The Apprentice all'ottavo posto con 12 mila euro e al decimo posto Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi con 5300 euro.

SMILE 2, incasso giornaliero € 141.981, totale € 141.981 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT), incasso giornaliero € 77.389, totale € 2.039.783 MEGALOPOLIS, incasso giornaliero € 61.973, totale € 172.304 IDDU, incasso giornaliero € 57.233, totale € 1.135.821 JOKER - FOLIE A DEUX, incasso giornaliero € 48.555, totale € 7.005.788 L'AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI, incasso giornaliero € 16.674, totale € 16.674 VERMIGLIO, incasso giornaliero € 14.825, totale € 1.827.169 THE APPRENTICE, incasso giornaliero € 12.630, totale € 16.864 ALL WE IMAGINE AS LIGHT - AMORE A MUMBAI, incasso giornaliero € 6.519, totale € 82.604 CLEAN UP CREW - SPECIALISTI IN LAVORI PORCHI, incasso giornaliero € 5.338, totale € 5.338