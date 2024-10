Smile 2 guida un weekend dominato dall'horror negli Stati Uniti

Pubblicazione: 20 ottobre alle 19:09

Come previsto, è stato un weekend all'insegna dell'horror negli Stati Uniti, con Smile 2 a guidare la classifica. Il sequel del fortunato film del 2022 ha debuttato con 23 milioni di dollari, un risultato superiore alle aspettative iniziali e in linea con il sebutto del film originale (che incassò 22.6 milioni di dollari). Quel film divenne un successo con le gambe decisamente lunghe, incassando a fine corsa 105 milioni negli Stati Uniti e 217 milioni in tutto il mondo. Accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico (ha un punteggio CinemaScore B), Smile 2 ha davanti a se tutto il periodo di Halloween per dimostrare il successo della saga. In tutto il mondo, l'esordio ammonta a 46 milioni di dollari (ne è costati una 30).

Al secondo posto tiene molto bene, che incassa altri 10.1 milioni di dollari, salendo a 101 milioni complessivi. In tutto il mondo la pellicola DreamWorks Animation ha sfiorato i 200 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Terrifier 3: solo qualche settimana fa la Paramount non avrebbe mai scommesso che questo slasher indie avrebbe potuto rappresentare una minaccia per gli incassi di Smile 2. E invece il film di Damien Leone perde solo il 52% rispetto al suo esordio e incassa altri 9.1 milioni di dollari, salendo a ben 36 milioni complessivi: si tratta di una cifra incredibile se si pensa al fatto che Terrifier 2 incassò 15.7 milioni di dollari in tutto il mondo nella sua intera corsa.

Quarta posizione per, che con 5 milioni di dollari sale a 283 milioni di dollari: supera così ufficialmente gli incassi americani die diventa il maggiore incasso dell'anno della Warner Bros. (e quarto incasso dell'anno). Riesce a finire in top-five, dramma romantico firmato A24 con Andrew Garfield e Florence Pugh che incassa 4.1 milioni di dollari in soli 955 cinema (con un'ottima media di oltre 4200 dollari per sala).

Non ci sono altre nuove uscite in Top Ten, da notare al decimo posto il ritorno di Nightmare Before Christmas: anche quest'anno la riedizione torna al cinema in vista di Halloween e incassa altri 1.1 milioni di dollari.

Fuori top-ten si fa notare il debutto di Anora: il film di Sean Baker, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, ottiene il miglior debutto in limitata dell'anno quanto a media per schermo, con 90 mila dollari in soli sei schermi e un totale di 540 mila dollari in tre giorni. Nelle prossime settimane tenterà di espandersi con una distribuzione platform volta a proiettarlo verso la stagione dei premi.

Incassi USA 18-20 ottobre 2024