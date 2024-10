Smile 2 oltre le aspettative venerdì, sarà un weekend all'insegna dell'horror negli USA

Pubblicazione: 19 ottobre alle 23:07

/correlWeekend all'insegna dell'horror al box-office americano, e sarà Smile 2 a dominare la classifica, come dimostrano i dati di venerdì, in cui il sequel del fortunato film horror ha superato le aspettative incassando 9.4 milioni di dollari. Forte anche del buon CinemaScore (B), potrebbe chiudere il weekend sopra i 20 milioni inizialmente previsti, e addirittura superando i 25. Molto dipenderà dalla performance di Terrifier 3, che fino a qualche settimana fa non sembrava in grado di rappresentare una minaccia per il film horror ma che ora, al secondo posto, è in grado di incassare 3 milioni di dollari e sfiorare i 30 milioni di dollari in otto giorni, risultato semplicemente incredibile per questo slasher indipendente da 2 milioni di dollari di budget.

Al terzo posto tiene bene, con 2.8 milioni di dollari e un totale di 94.4 milioni di dollari, mentre al quarto postoincassa 1.8 milioni di dollari e sale a 2.1 milioni complessivi. Chiude la top-five(1.3 milioni, 280 milioni complessivi), che supera, scivolato al sesto posto con soli 655 mila dollari e un totale di poco meno di 55 milioni di dollari.

Fuori top-ten, si fa notare Anora con un debutto da 300 mila dollari in soli sei cinema: la media per sala è di ben 50 mila dollari, e potrebbe chiudere il weekend con il record d'incassi per un film in distribuzione limitata.