Speak No Evil: il film horror del 2024 con James McAvoy sta scalando le classifiche di Netflix, ecco perché devo assolutamente recuperarlo

Pubblicazione: 21 marzo alle 18:55

Ci sono inviti che sarebbe meglio rifiutare. E Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti lo dimostra con una tensione che cresce minuto dopo minuto, trasformando quella che doveva essere una vacanza rilassante in un incubo claustrofobico. E questo è solo uno dei motivi che si nascondono dietro alla fama che sta riscontrando negli ultimi giorni su Netflix, raggiungendo la top 10 tra i posti più alti. Diretto da James Watkins nel 2024, questo thriller psicologico arriva nelle sale italiane dopo aver lasciato il pubblico americano con il fiato sospeso, riproponendo in chiave hollywoodiana l'inquietante pellicola danese che aveva fatto discutere i cinefili di mezzo mondo.



La storia prende il via quando una famiglia americana accetta l'invito di trascorrere un weekend nella tenuta di campagna di una coppia conosciuta durante le vacanze. L'idillio delle colline, la promessa di relax e la cordialità dei padroni di casa sembrano ingredienti perfetti per una parentesi di serenità. Ma ben presto, dettagli apparentemente insignificanti iniziano a creare crepe in questa facciata di normalità.



James McAvoy torna a esplorare il territorio del perturbante dopo le memorabili performance in Split e Glass, confermandosi maestro nel rendere ambigui i confini tra fascino e minaccia. Al suo fianco troviamo Mackenzie Davis e Scoot McNairy, che interpretano la coppia di ospiti intrappolata in una situazione che sfugge progressivamente al loro controllo. Il cast si completa con Aisling Franciosi, Alix West Lefler e Dan Hough, ognuno chiamato a costruire personaggi che giocano con le aspettative dello spettatore.

Una scena di Speak No Evil, fonte: Netflix

Watkins, regista britannico noto per la capacità di gestire la tensione narrativa, orchestra un crescendo di disagio che non si affida a jump scare gratuiti ma alla costruzione metodica di un'atmosfera opprimente. La durata di 110 minuti viene sfruttata per stratificare indizi, comportamenti ambigui e segnali d'allarme che i protagonisti - e con loro il pubblico - cercano disperatamente di razionalizzare.



Il film si inserisce nel filone del thriller psicologico contemporaneo che esplora le dinamiche di potere nascoste dietro la facciata della cortesia borghese. Quella stessa educazione che ci impedisce di essere "scortesi" verso chi ci ospita diventa una prigione sociale, una gabbia invisibile fatta di convenevoli e timori di apparire paranoici. Quando è il momento giusto per alzarsi e andarsene? Quando la sensazione di pericolo diventa abbastanza concreta da giustificare un'azione drastica?



Speak No Evil - il titolo originale conservato anche per il mercato internazionale - gioca proprio su questo: sul non detto, sulle parole che restano strozzate in gola per non creare imbarazzo, sui segnali che ignoriamo per non ammettere che il nostro giudizio iniziale potrebbe essere stato tragicamente sbagliato. È un film che parla di istinto, di quella voce interiore che sussurra avvertimenti che la razionalità cerca di silenziare. E questo è il momento migliore per vederlo per la prima volta o rivederlo, ora che è disponibile su Netflix.