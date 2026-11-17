Pubblicazione: 17 novembre alle 08:15

Spider-Man: Brand New Day è pronto a tornare al cinema, questa volta con una versione estesa che promette alcune sorprese per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Sony Pictures ha confermato che il film con Tom Holland sarà nuovamente distribuito nelle sale statunitensi a partire dal 4 dicembre 2026, con scene inedite e il ritorno di un personaggio particolarmente amato dai fan delle produzioni Marvel.

La notizia arriva a pochi mesi dall'uscita del quarto capitolo cinematografico dedicato allo Spider-Man interpretato da, che ha ottenuto risultati straordinari al botteghino mondiale. Ma la nuova edizionesul grande schermo: tra le sequenze aggiuntive, inizialmente eliminata dal montaggio cinematografico.

L'attrice tornerà nei panni di Claire Temple, conosciuta anche come Night Nurse, personaggio introdotto nell'universo televisivo Marvel attraverso la serie Daredevil e successivamente apparso anche in Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Per anni, Claire è stata una figura fondamentale nelle avventure dei supereroi di strada, intervenendo spesso per curare le loro ferite e offrire sostegno nei momenti più difficili. Il suo ritorno rappresenta quindi un collegamento diretto con quella parte dell'universo Marvel che, negli ultimi anni, è stata progressivamente integrata nel MCU cinematografico.

Welcome to a brand new Brand New Day. The record-breaking movie is coming back to the big screen on December 4 with an extended cut featuring new scenes and a couple more surprises. Get tickets for the extended cut of #SpiderManBrandNewDay this Thursday. https://t.co/IDM1K0FaGe — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) November 16, 2026

Rosario Dawson aveva già girato una sequenza per Spider-Man: Brand New Day, ma il suo contributo era stato escluso dalla versione arrivata nelle sale lo scorso luglio. Una decisione legata soprattutto a esigenze di durata e ritmo narrativo, che aveva impedito al pubblico di assistere al ritorno del personaggio. La nuova distribuzione consentirà finalmente di recuperare quel momento, anche se Sony non ha ancora svelato nel dettaglio tutte le modifiche apportate al film. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la versione estesa dovrebbe durare circa 2 ore e 32 minuti, contro le 2 ore e 25 minuti del montaggio originale.

Si tratterebbe quindi di circa sette minuti di materiale aggiuntivo, come suggerito dalla scheda comparsa sul sito della catena cinematografica AMC Theatres. La durata precisa, tuttavia, resta da confermare ufficialmente.non sarà l'unica sorpresa riservata agli spettatori. La nuova edizione conterrà infatti altri contenuti inediti,. Ed è proprio questo dettaglio ad aver immediatamente acceso la curiosità dei fan, soprattutto considerando

Difatti il 4 dicembre precederà di appena due settimane l'uscita americana di Avengers: Doomsday, fissata per il 18 dicembre 2026. Una coincidenza che potrebbe non essere casuale, anche se per il momento non esistono conferme sulla presenza di nuove sequenze dedicate al prossimo film degli Avengers. Negli ultimi mesi, Marvel Studios ha dimostrato di voler sfruttare anche le riedizioni cinematografiche per ampliare i collegamenti tra i propri film. Un esempio significativo è rappresentato dal ritorno nelle sale di Avengers: Endgame, accompagnato da contenuti aggiuntivi che hanno contribuito a preparare il pubblico agli eventi di Doomsday.

MJ in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Non sarebbe quindi sorprendente se Sony e Marvel decidessero di seguire una strategia simile anche con Spider-Man: Brand New Day, magari inserendo una nuova scena dopo i titoli di coda oppure ampliando alcuni momenti già presenti nel film. Per ora, però, si tratta soltanto di una possibilità. L'unica sequenza aggiuntiva identificata con certezza riguarda Claire Temple, mentre il contenuto delle altre sorprese resta sconosciuto. Il ritorno al cinema potrebbe avere anche conseguenze importanti sul piano commerciale. Spider-Man: Brand New Day ha infatti superato i 2,5 miliardi di dollari d'incasso mondiale, diventando uno dei maggiori successi cinematografici di sempre. Il film si è piazzato al terzo posto nella classifica dei maggiori incassi globali non corretti per l'inflazione, alle spalle di Avengers: Endgame e Avatar.

Negli Stati Uniti, inoltre, il blockbuster ha registrato un'apertura record da, confermando l'enorme popolarità del personaggio e la capacità di Tom Holland di attirare il pubblico nelle sale. Una nuova distribuzione potrebbe permettere al film di incrementare ulteriormente i propri risultati, approfittando dell'interesse crescente nei confronti di. Non è la prima volta, del resto, chedecide di proporre un'edizione alternativa di un'avventura dell'Uomo Ragno. Nel 2022,era tornato al cinema con la More Fun Stuff Version, arricchita da circa undici minuti di scene aggiuntive. Anche in quel caso, l'operazione aveva offerto agli spettatorie ulteriori dettagli sulle vicende raccontate nel film.

La prevendita dei biglietti per la nuova versione di Spider-Man: Brand New Day partirà negli Stati Uniti il 19 novembre 2026, mentre la distribuzione cinematografica prenderà il via il 4 dicembre. Al momento non è stata annunciata una data d'uscita italiana, quindi resta da capire se questa edizione arriverà anche nei nostri cinema oppure se sarà riservata inizialmente al mercato americano, ma è lecito attendersi anche una distribuzione italiana. Una cosa, però, è ormai certa: il ritorno di Spider-Man sul grande schermo non sarà una semplice replica del film originale. Tra l'atteso cameo di Rosario Dawson e gli altri contenuti ancora segreti, Sony e Marvel sembrano intenzionate a offrire ai fan un motivo concreto per rivivere l'ultima avventura di Peter Parker prima del prossimo grande evento dell'MCU.