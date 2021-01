Nel corso di un’intervista recente con GQ , Zendaya è tornata a parlare del suo provino “al buio” per Michelle, anche nota come MJ, in

L’attrice ha ribadito di essere stata all’oscuro sul ruolo fino all’ultimo secondo:

Non dovevamo sapere che il copione che stavamo leggendo era di Spider-Man, ma poi l’ho scoperto perché ho degli agenti in gamba. Non sapevo però per quale ruolo stessi facendo un provino. Pensavo che fosse “ragazza nel film di Spider-Man”. Non sapevo il personaggio o il tipo di personaggio che avrei interpretato. Proprio prima del provino, ci dissero sotto voce che tra i personaggi da scritturare c’era MJ, perciò pensai: “Oddio, sarebbe proprio forte!”.

Spider-Man: Homecoming è uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, con Jon Watts alla regia. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.

LEGGI ANCHE

Nel cast di Spider-Man: Homecoming troviamo Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton.e.