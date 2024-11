Squid Game, il creatore svela perché ha accettato di continuare la serie: "I soldi"

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:22

In una lunga intervista concessa alla BBC, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha svelato il motivo per cui ha accettato di dirigere la seconda e la terza stagione della serie.

Anche se la prima stagione è stata un enorme successo globale, in realtà non ho guadagnato molto. Quindi fare la seconda stagione mi aiuterà a compensare il successo della prima. E poi non avevo finito la storia...

Nonostante il successo della prima stagione, infatti, il regista non era convinto di voler ripetere l'esperienza, in quanto la produzione era stata così stressante da fargli perdere diversi denti - "Otto o nove", svela lui. Una seconda stagione non era nei piani, addirittura a un certo punto aveva giurato di non volerne fare un altra. Cosa l'ha convinto a cambiare idea? "I soldi", spiega senza esitazione:

Si stanno tracciando nuove linee. Siamo in un’era di noi contro loro. Chi ha ragione e chi ha torto?

Tre anni dopo la prima stagione, Hwang è ancora più pessimista riguardo allo stato del mondo che già la prima stagione evidenziava tra guerre, cambiamento climatico e divario ricchi/poveri:

La divisione in fazioni si rifletterà anche nella seconda stagione. BBC era sul set, e ha svelato che ora, dopo ogni gioco, i giocatori dovranno scegliere una fazione, a seconda che vogliano interrompere la gara e sopravvivere o continuare a giocare, sapendo che solo uno sopravviverà. Vale la decisione della maggioranza e questo porterà a maggiore fazionalismo e scontri.

L'attore Lee Byung-hun Hwang dal set ha svelato qualche anticipazione sui nuovi episodi:

Il pubblico vedrà di più sul passato del Front Man, la sua storia e le sue emozioni. Non credo che questo farà affezionare gli spettatori a lui, ma potrebbe aiutarli a comprendere meglio le sue scelte.