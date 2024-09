Stranger Things 5, David Harbour sulla lettura dell'episodio finale: "Non ho mai visto dei ragazzi piangere così tanto"

David Harbour, interprete di Hopper, ha rivelato in un'intervista rilasciata a ComicBook.com la reazione dei protagonisti durante la lettura dell'ultimo episodio della serie Stranger Things, che si concluderà dopo 5 stagioni.

L'attore ha ricordato che far parte dello show è stata un'esperienza incredibile e folle, considerando il fatto che le star avevano 11-12 anni quando è iniziato lo show.

David ha spiegato:

La star del cinema e della tv ha quindi rivelato:

Abbiamo appena fatto un tavolo di lettura dell'ultimo episodio e la quantità di lacrime… La puntata è davvero meravigliosa. Ma c'è inoltre un livello più profondo, questa è stata realmente la loro infanzia. Erano undicenni e sono cresciuti e hanno lottato questo mostro. E non ho mai visto un pianto così intenso tra i teenager o giovani adulti in tutta la mia vita.

C'era qualcosa di intimo nel modo in cui l'hanno strutturato e spero che non ne vedrete molti dettagli perché c'è stato qualcosa di profondo nel senso che siamo una famiglia. C'è il livello più profondo legato al fatto che si tratta di individui che hanno lavorato insieme per nove anni fin da quando erano ragazzi, ed è qualcosa che traspariva in quella situazione. C'era un reale senso di onestà e sofferenza, e una qualità dolceamara a tutto quanto.