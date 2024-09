Stranger Things 5: Frank Darabont svela perché ha deciso di ritornare alla regia per la serie

Pubblicazione: 30 settembre alle 12:00

Frank Darabont, dopo una lunga pausa dal lavoro, è tornato alla regia in occasione della stagione 5 di Stranger Things, l'ultima della serie creata dai fratelli Duffer.

L'autore di film indimenticabili come Le ali della libertà e Il miglio verde, in una recente intervista rilasciata al The Daily Beast, ha ora spiegato il motivo del suo ritorno sul set dopo oltre 10 anni da quando ha realizzato un episodio della serie Mob City.

Darabont ha spiegato:

Quello che mi ha realmente fatto tornare al lavoro è stato che io e mia moglie amiamo realmente questo show. I contenuti proposti ora sono così pieni di persone orribili che fanno cose terribili per motivi avidi, ma Stranger Things ha così tanto cuore. Quella positività è qualcosa che mi ha fatto realmente reagire.

Il regista, dopo l'esperienza con la serie targata Netflix, ha aggiunto che non sa se ora ritornerà a realizzare film o serie tv:

Chi lo sa? Non mi è mancato il business, ma mi è mancato essere sul set con persone creative… Potrebbe essere semplicemente un progetto e poi ho chiuso, ma abbiamo ancora tempo.