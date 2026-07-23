Su Netflix, c'è l'anime per adulti più disgustoso e controverso dell'anno (che sta dividendo il pubblico)

Pubblicazione: 23 luglio alle 17:39

Tra i capolavori unici e gli adattamenti action-packed di webtoon, la stagione estiva 2026 ha portato con sé uno degli anime slice-of-life più eccentrici dell'intero anno. Ogni tanto emerge un prodotto anomalo, incastrato tra le uscite popolari, e quest'anno sembra proprio che Chainsmoker Cat sia quella serie. A soli tre episodi dalla pubblicazione, l'anime Netflix sta già catalizzando un'attenzione considerevole, anche se la ricezione del pubblico risulta decisamente polarizzata. Il 3 luglio 2026, Netflix ha accolto quello che potrebbe essere il suo anime più strano degli ultimi anni. Chainsmoker Cat, prodotto da Bibury Animation Studios e adattato dall'omonimo manga di NyanNyanFactory, è una serie che sfida ogni convenzione del genere.

, posti in netto contrasto con le numerose immagini scioccanti e visceralmente disgustose, rese con dettagli meticolosi. La serie è ambientata in un mondo dove umani e creature antropomorfe coesistono.Yanineko incarna il perfetto archetipo della "girl failure", trascorrendo le sue giornate in un minuscolo appartamento perennemente in disordine, senza alcuna prospettiva di cambiamento. Non c'è romanticizzazione nella rappresentazione del personaggio:. La tosse violenta e realistica di Yanineko, il suo bisogno disperato di correre in bagno dopo una sigaretta, la scena in cui raccoglie mozziconi caduti negli escrementi di cane per pura disperazione: sono tutti momenti che hanno spinto molti spettatori a dichiarare Chainsmoker Cat "troppo disgustoso per essere guardato". Questa reazione viscerale era prevedibile al momento del lancio, con numerosi utenti che hanno abbandonato la serie dopo pochi minuti. Eppure, nonostante o forse proprio grazie a questa rappresentazione senza filtri,. Una nicchia specifica di spettatori sta apprezzando la serie per la stessa ragione per cui sta seguendo un altro anime della stagione estiva: Smoking Behind the Supermarket With You di Crunchyroll.

Entrambe le serie sono fortemente incentrate sul tema del fumo, e inevitabilmente entrambe verranno criticate da alcuni per glorificare questa abitudine dannosa. Ma il fumo è solo la superficie. La vera ragione per cui questi due anime stanno simultaneamente costruendo il loro seguito risiede nel fatto che si rivolgono a un pubblico adulto, una demografia spesso trascurata nel panorama degli anime. Le trasposizioni josei e seinen non sono così frequenti come molti vorrebbero, ed è proprio per questo che risulta particolarmente stimolante quando serie come Chainsmoker Cat e Smoking Behind the Supermarket With You riescono finalmente a rappresentare l'età adulta nell'animazione giapponese.



I due approcci, tuttavia, sono diametralmente opposti. Chainsmoker Cat dipinge un quadro cupo e grintoso dell'adulthood, mentre Smoking Behind the Supermarket With You offre una visione romanticizzata. In un certo senso, le due serie si bilanciano a vicenda, offrendo agli spettatori adulti prospettive complementari sulla loro fase di vita. Sarebbe però riduttivo classificare Chainsmoker Cat come puramente oscuro e disgustoso. La serie possiede una vena comica innegabile, caratterizzata da un senso dell'umorismo genuinamente assurdo. Oltre a Yanineko, lo show presenta un cast variegato e bizzarro: Yakuneko, il vicino tossicodipendente, e Hameneko, una gamer furiosa il cui nome completo, rivelato nell'episodio tre, è ufficialmente "Hameko Easygoing Anal Angel".

Quest'ultimo dettaglio dovrebbe chiarire immediatamente il target della serie. Chainsmoker Cat continua a dividere il pubblico, episodio dopo episodio. Per alcuni rappresenta un'evoluzione necessaria del medium animato, finalmente libero di esplorare tematiche mature senza censure. Per altri, rimane semplicemente un esperimento di cattivo gusto, una provocazione gratuita mascherata da innovazione artistica. Forse la verità, come spesso accade, sta nel mezzo: un'opera imperfetta ma coraggiosa, che osa mostrare ciò che altri preferiscono nascondere. Verosimilmente, la serie avrà lo stesso destino di questo anime, prima criticato, poi passato a essere il più visto su Crunchyroll.