Su Netflix, c'è una serie coreana da otto episodi che hanno cambiato la prospettiva dei thriller

Pubblicazione: 20 aprile alle 10:00

Il 2021 è stato un anno cruciale per Netflix e per la produzione sudcoreana. Mentre Squid Game conquistava il mondo diventando l'originale più visto di sempre sulla piattaforma, un altro thriller coreano stava silenziosamente ridefinendo i confini del genere vendetta. My Name, serie in otto episodi creata da Kim Jin-min, ha dimostrato che non servono stagioni infinite per raccontare una storia di revenge cruda, viscerale e profondamente umana.



Se Squid Game ha portato nel mainstream i death game distopici tipici degli anime giapponesi, My Name ha preso una strada diversa: niente allegorie sociali mascherate da giochi mortali, ma una discesa negli inferi del crimine organizzato coreano attraverso gli occhi di una donna che ha perso tutto. Il risultato è un prodotto che ha cambiato le aspettative del pubblico rispetto a cosa può essere un K-drama d'azione, sfidando convenzioni consolidate da anni di melodrammi romantici.



Al centro della narrazione c'è Yoon Jiwoo, interpretata magistralmente da Han So-hee, attrice che il pubblico Netflix conosce anche per Gyeongseong Creature e che è stata scelta per interpretare Cha Haein nella serie live-action di Solo Leveling. Jiwoo è una liceale problematica, vittima di bullismo a causa delle connessioni del padre Yoon Donghoon con il gruppo criminale Dongcheon. La ragazza non è una vittima passiva: risponde ai suoi aguzzini con i pugni, con una violenza che la porta all'espulsione definitiva dalla scuola.

My Name - Netflix

Il rapporto con il padre è complicato, fatto di assenze e distanza emotiva. Ma quando Donghoon si presenta inaspettatamente alla sua porta, Jiwoo non fa in tempo a riavvicinarsi: un sicario lo abbatte mentre tenta di entrare in casa, lasciandolo morire con la chiave ancora incastrata nella serratura. È un'immagine potente, simbolica: un padre che cerca di rientrare nella vita della figlia ma viene fermato per sempre sulla soglia.



La polizia si rivela inutile. Jiwoo, consumata dal bisogno di sapere chi ha ucciso suo padre, si rivolge all'unica persona che può darle risposte: Choi Mujin, capo del Dongcheon e datore di lavoro del defunto Donghoon. Mujin accoglie la ragazza nell'organizzazione e la sottopone a un addestramento brutale. Non si tratta di montage ispiratori alla Rocky: le scene di allenamento mostrano combattimenti ravvicinati spietati, in cui Jiwoo deve dimostrare di poter reggere il confronto fisico con criminali incalliti.



La coreografia degli scontri è eccezionale, cruda e realistica, lontana dalle acrobazie stilizzate di molti action asiatici. Han So-hee si getta anima e corpo nel ruolo, portando sullo schermo una determinazione feroce che rende credibile la trasformazione di una liceale traumatizzata in una combattente letale. Il suo personaggio viene costruito esattamente come un protagonista maschile d'azione tradizionale: trascinata in un mondo che non ha scelto, armata solo di determinazione e resilienza, forgiata da anni di addestramento che la trasformano completamente.

My Name - Netflix

Ma l'addestramento fisico è solo una parte del piano di Mujin. Dopo un inquietante scontro con Do Gangjae, un rivale che Jiwoo sconfigge sul ring e che tenterà di aggredirla sessualmente prima di essere espulso dal sindacato, la ragazza viene informata che il responsabile della morte di suo padre è Cha Giho, capo dell'unità narcotici della stazione di polizia metropolitana di Inchang. La missione è chiara: infiltrarsi nella polizia per arrivare a Giho.



La vera forza di My Name sta nel modo in cui tratta la sua protagonista femminile. Jiwoo non è mai presentata come figura empowered in senso celebrativo. È consumata dalla vendetta, svuotata di qualsiasi altra dimensione umana. Quando Pildo visita il suo appartamento, nota l'assenza totale di hobby, interessi personali o connessioni affettive. L'unica cosa che definisce Jiwoo è la missione di vendicare il padre, e questa ossessione la rende tanto formidabile quanto tragica.



L'efficacia di My Name risiede anche nella sua economia narrativa. Otto episodi, nessuno dei quali supera l'ora di durata, sono sufficienti per raccontare una storia completa e stratificata. In un panorama dove le serie tendono a dilatarsi inutilmente, questa concisione è rivoluzionaria. Ogni episodio fa avanzare la trama, ogni scena ha uno scopo, non c'è un grammo di grasso narrativo.

My Name - Netflix

Dal punto di vista tecnico, la serie brilla per regia, fotografia e montaggio. Le scene d'azione sono girate con camera a mano che segue i combattimenti da vicino, senza eccedere in tagli frenetici che confonderebbero la coreografia. La violenza è esplicita ma mai gratuita, sempre funzionale a mostrare il prezzo fisico ed emotivo che Jiwoo paga per la sua missione.



La serie ha dimostrato che il pubblico internazionale è pronto per storie coreane che non si limitano ai melodrammi romantici o ai survival game allegorici. C'è spazio per thriller grounded, violenti e psicologicamente complessi, purché siano costruiti con intelligenza narrativa e rispetto per l'audience.