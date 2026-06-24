Su Netflix, c'è una serie cyberpunk che porta Blade Runner e Ghost in the Shell oltre il punto di rottura

Pubblicazione: 24 giugno alle 18:00

Il cyberpunk non è solo neon, pioggia acida e grattacieli che sfondano le nuvole. Certo, l'estetica conta, ma chi si ferma alla superficie perde il cuore pulsante del genere: le domande. Quelle scomode, vertiginose, che ti seguono anche dopo i titoli di coda. Cos'è la coscienza? Dove finisce il corpo e inizia l'identità? Se i ricordi possono essere riscritti, chi sei davvero?



Blade Runner e Ghost in the Shell hanno costruito imperi narrativi proprio su questi interrogativi. Hanno trasformato la fantascienza in filosofia applicata, vestita di androidi e cyborg. Ma le risposte, spesso, sono rimaste sospese. Volutamente ambigue. È qui che entra in scena Altered Carbon, la serie Netflix che molti appassionati hanno lasciato scivolare via nel 2018 e che oggi merita una seconda chance. Non perché sia perfetta, ma perché raccoglie il testimone lasciato cadere da quei giganti e corre più avanti.



Basata sul romanzo di Richard K. Morgan, Altered Carbon costruisce un futuro dove la morte è diventata facoltativa. La coscienza umana viene archiviata in dispositivi chiamati cortical stack, impiantati alla base del cranio. Finché lo stack sopravvive, la mente può essere trasferita in un nuovo corpo, chiamato sleeve. I ricchi cambiano corpi come abiti. I poveri aspettano in code digitali per decenni. Il protagonista, Takeshi Kovacs, interpretato da Joel Kinnaman nella prima stagione e da Anthony Mackie nella seconda, viene riportato in vita dopo secoli per risolvere un omicidio. Ma il mistero centrale non è chi ha sparato: è cosa significa essere ancora sé stessi dopo tutto quel tempo, in un corpo che non ti appartiene.

Qui la serie prende le ossessioni tematiche di Blade Runner e Ghost in the Shell e le porta oltre il punto di rottura. Se in Blade Runner i replicanti cercavano disperatamente più vita, in Altered Carbon l'immortalità è già realtà, ma ha creato una società ancora più spietata. La classe dirigente accumula secoli di potere: i Meth, come vengono chiamati i super-ricchi, guardano il resto dell'umanità dall'alto di torri che bucano letteralmente le nuvole. La distanza non è solo economica: è ontologica. Quando puoi vivere per sempre, gli altri esseri umani diventano insetti effimeri.



Ghost in the Shell aveva già esplorato il concetto di corpi intercambiabili attraverso il Maggiore Motoko Kusanagi, un cyborg il cui cervello biologico era l'unico residuo di umanità. Ma anche lì la domanda rimaneva teorica, quasi poetica. Altered Carbon la rende brutalmente concreta. Cosa succede quando un soldato risvegliato dopo 250 anni scopre che tutti quelli che amava sono morti da secoli? Quando una donna viene costretta in un corpo maschile per testimoniare al proprio processo? Quando un bambino può essere caricato nel corpo di una ndnna?



La serie non ha paura di sporcarsi le mani. Mostra come la tecnologia che promette libertà diventa strumento di oppressione. I ricchi clonano i propri corpi, garantendosi l'immortalità fisica. I poveri finiscono in sleeve scadenti, corpi di seconda mano logorati da vite precedenti. E chi non può permettersi nemmeno quello esiste solo come dato digitale, una coscienza in attesa in un server sovraffollato. Il paradiso tecnologico si rivela un incubo di classe amplificato all'infinito.

Ciò che distingue Altered Carbon non è solo cosa chiede, ma come costruisce le risposte. La serie non offre soluzioni facili. Kovacs stesso è un uomo spezzato, portatore di traumi che attraversano i secoli. Il suo corpo cambia, ma il dolore resta incastrato nello stack, inciso nel codice. È un paradosso vivente: più la tecnologia avanza, più l'umanità rimane intrappolata nei propri fantasmi. In questo senso, la serie completa il triangolo tematico iniziato con Blade Runner e Ghost in the Shell, esplorando non solo se le macchine possano diventare umane, ma se gli umani, diventati macchine, possano ancora sentirsi tali.



Per chi ha amato le domande esistenziali mascherate da sparatorie nei vicoli, Altered Carbon offre un'esperienza completa (anche in virtù della propria mitologia). Non è solo nostalgia cyberpunk: è un'evoluzione. Prende i temi che hanno reso immortali Blade Runner e Ghost in the Shell e li sottopone a stress test narrativi che quelle opere, per ragioni di formato o epoca, non potevano esplorare. È una serie che merita attenzione non perché sia perfetta, ma perché ha il coraggio di continuare una conversazione che troppo spesso viene data per conclusa.