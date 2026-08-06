Su Netflix, la sitcom cult per eccellenza, tra successo e storyline problematiche e non più attuali

Pubblicazione: 06 agosto alle 20:00

Venti anni dopo l'ultima puntata, Friends resta un fenomeno culturale inarrestabile. La sitcom, di recente aggiunta al catalogo Netflix, che ha definito un'intera generazione continua a macinare ascolti in streaming, conquistando nuove fasce di pubblico. Eppure, dietro il successo immutato e la capacità di adattarsi al passaggio dal cavo alle piattaforme digitali, si nasconde una verità scomoda: non tutto di Friends ha retto il peso del tempo. Il merito della longevità va cercato nel talento ineguagliabile del cast principale. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, il compianto Matthew Perry e David Schwimmer hanno creato una chimica che NBC non avrebbe potuto prevedere. Una volta trovati i sei protagonisti giusti, la serie ha trovato il suo ritmo naturale, costruendo un decennio di avventure quotidiane caotiche, prove sentimentali e professionali, e soprattutto una rappresentazione dell'amicizia incrollabile che funziona sempre, in ogni epoca.



La comicità di Friends si basa su archetipi caratteriali perfettamente calibrati per generare risate. Ogni attore ha sviluppato un proprio stile comico inconfondibile: il sarcasmo tagliente di Chandler, il distacco surreale di Phoebe, la nevrosi perfezionista di Monica, l'ingenuità di Joey, l'intellettualismo pedante di Ross, la vanità insicura di Rachel. Questi personaggi, immersi in un décor kitsch e colorato che oggi sembra quasi vintage, hanno prodotto battute che restano affilate a distanza di decenni. Gli episodi migliori sono quelli in cui la commedia assurda prende il sopravvento, costruendo situazioni completamente fuori controllo. La gara di quiz a eliminazione tra ragazzi e ragazze, la corsa frenetica per nascondere la relazione tra Chandler e Monica prima che gli altri la scoprano: momenti che funzionano perché partono da dinamiche realistiche e le portano all'estremo.

Il sarcasmo di Chandler e le osservazioni laterali di Phoebe restano i picchi comici più alti della serie, capaci di spiazzare anche alla centesima visione. Ma come ogni prodotto culturale di qualche decennio fa, Friends porta addosso i segni del suo tempo. E alcuni di questi segni sono macchie difficili da ignorare. L'uso di personaggi LGBTQ+ come punchline ricorre per tutta la durata della serie, anche nelle stagioni finali quando altrove la sensibilità stava cambiando. Joey come "l'amico stupido" rappresenta un altro archetipo problematico, quello che riduce l'intelligenza a barzelletta facile, un clichè che purtroppo sopravvive ancora oggi nelle sitcom. Certo, Joey si salva perché è anche il più dolce e leale del gruppo, ma resta il fatto che il personaggio vive su una costruzione datata.

Il problema vero sono le storyline lunghe che attraversano intere stagioni e che oggi suonano stonate. La relazione on-off tra Ross e Rachel, per esempio, è stata il motore narrativo principale di Friends sin dall'inizio. Eppure, rivista oggi, tutta quella saga appare immatura, indecisa, e soprattutto evidenzia comportamenti tossici: Ross è possessivo, insicuro, ostile verso la carriera di Rachel, e questo porta alla loro prima rottura. Non è romantico, è problematico. Di contro, ci sono archi narrativi che hanno dimostrato una visione quasi profetica. La relazione tra Monica e Chandler, nata dal colpo di scena di vederli svegliarsi insieme a letto, si sviluppa in modo adulto e credibile. La stagione in cui nascondono il loro rapporto al gruppo è una delle più divertenti della serie, e la scelta di tenerlo segreto ha senso: volevano costruire qualcosa senza la pressione degli sguardi esterni.