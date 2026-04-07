Su Prime Video, c'è un thriller con Jude Law che non ha avuto successo al cinema (ma sta spopolando in streaming)

Pubblicazione: 07 aprile alle 16:22

Nel panorama dello streaming, dove i successi si misurano in milioni di visualizzazioni e le classifiche cambiano settimanalmente, alcune storie meritano di essere raccontate più di altre. The Order, thriller diretto da Justin Kurzel e interpretato da Jude Law, rappresenta uno di quei casi che sfidano le logiche tradizionali dell'industria cinematografica: un film praticamente invisibile nelle sale che, sedici mesi dopo, conquista la top 10 mondiale di Prime Video.



I numeri parlano chiaro e raccontano un paradosso che sta diventando sempre più comune nell'era dello streaming. The Order ha incassato appena 2,2 milioni di dollari durante la sua breve permanenza in sala, con una media di sole 2,3 settimane di programmazione. Un risultato che, per qualsiasi standard, rappresenta un fallimento commerciale. Eppure, nella primavera del 2026, lo stesso film si trova tra i dieci titoli più visti al mondo sulla piattaforma di Amazon, dimostrando che il valore di un'opera non si misura necessariamente dal botteghino.



La pellicola, basata su eventi reali, trasporta lo spettatore in un anno di audaci rapine in banca che hanno lasciato le forze dell'ordine nel completo smarrimento. Al centro della narrazione c'è l'agente dell'FBI Terry Husk, interpretato da un Jude Law in grande forma, che sviluppa una teoria controcorrente: quegli assalti non sono motivati dal denaro, ma rappresentano le azioni di un gruppo terroristico interno. Una premessa che ricorda i grandi thriller degli anni Novanta, con echi evidenti di Heat di Michael Mann.

The Order - Prime Video

Justin Kurzel, regista australiano che tredici anni fa aveva debuttato con l'inquietante Snowtown, porta in The Order quella stessa capacità di creare tensione e disagio che ha caratterizzato tutta la sua filmografia. Ma qui sceglie un approccio più diretto, costruendo un neo-noir elegante che mantiene lo spettatore incollato allo schermo. Accanto a Law, il cast include talenti come Nicholas Hoult e Tye Sheridan, che contribuiscono a dare profondità a una storia già di per sé stratificata.



La critica ha riconosciuto i meriti del film sin dall'uscita. Su Rotten Tomatoes, The Order vanta un impressionante 93 percento di recensioni positive, un risultato che colloca l'opera tra i thriller meglio accolti degli ultimi anni.



Ma come si spiega il fallimento in sala e il successivo trionfo in streaming? La risposta è complessa e tocca diversi aspetti del mercato cinematografico contemporaneo. Prime Video, negli ultimi anni, ha costruito un catalogo di film originali che include perle moderne come Sound of Metal, American Fiction e One Night in Miami. Pellicole che non sempre hanno trovato il loro pubblico immediatamente, ma che nel tempo hanno costruito una reputazione solida grazie al passaparola e alla permanenza nel catalogo.

The Order - Prime Video

The Order si inserisce perfettamente in questa categoria: film di qualità, con attori riconosciuti e una realizzazione impeccabile, che necessitano di tempo per trovare il loro pubblico. In sala, schiacciati tra blockbuster e con budget marketing limitati, questi titoli faticano a emergere. Sulle piattaforme streaming, invece, possono beneficiare di algoritmi di raccomandazione, visibilità prolungata e di quella modalità di fruizione casalinga che abbassa la soglia di rischio percepito dallo spettatore.