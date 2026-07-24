Su Prime Video, c'è un thriller psicologico con Sandra Bullock tornato in tendenza dopo quasi 20 anni

Pubblicazione: 24 luglio alle 14:21

A volte i classici tornano quando meno te lo aspetti. Premonition, il thriller psicologico del 2007 con Sandra Bullock protagonista, ha compiuto un balzo sorprendente nella classifica Prime Video, posizionandosi al decimo posto tra i film più visti sulla piattaforma. Un risultato notevole per una pellicola che ha quasi vent'anni sulle spalle e che non figura nemmeno tra le aggiunte recenti al catalogo del colosso streaming. La trama del film, diretto da Mennan Yapo, segue una struttura narrativa non lineare che ha contribuito a renderlo memorabile. Sandra Bullock interpreta Linda Hanson, una donna che vive una settimana in ordine sparso dopo aver ricevuto la notizia della morte del marito Jim, interpretato da Julian McMahon.

Ogni giorno si risveglia in un momento diverso della settimana, alcuni precedenti all'incidente fatale del coniuge, altri successivi., la quale cerca di capire se può modificare il destino o se è condannata a vivere una tragedia già scritta.come Nia Long, nota per Il principe di Bel-Air, Amber Valletta vista in Hitch, e Peter Stormare, attore caratterista che recentemente è apparso nell'adattamento cinematografico di Until Dawn. Una squadra solida che ha contribuito a costruire l'atmosfera claustrofobica e destabilizzante del film.

Con un budget stimato di appena 20 milioni di dollari, Premonition ha incassato 84,1 milioni a livello mondiale, un risultato commerciale significativo. Questi numeri dimostrano che Premonition aveva già conquistato un pubblico consistente all'epoca della sua uscita, costruendo una base di spettatori che evidentemente conserva un ricordo positivo del film. L'arrivo su Prime Video offre a quella stessa audience l'opportunità di rivederlo con la comodità dello streaming, mentre introduce la storia a una nuova generazione di spettatori che nel 2007 erano troppo giovani per vederlo al cinema o semplicemente lo hanno perso.

La struttura narrativa non lineare di Premonition, che nel 2007 poteva risultare spiazzante per alcuni spettatori abituati a storytelling più tradizionali, oggi risuona particolarmente bene con un pubblico cresciuto a pane e serie tv complesse. Gli ultimi due decenni hanno visto l'esplosione di narrazioni frammentate, flashback intricati, linee temporali multiple. Basti pensare a serie come Dark, Russian Doll, o film come Tenet. Il pubblico contemporaneo è allenato a decifrare puzzle narrativi, e Premonition offre esattamente quel tipo di esperienza che oggi viene apprezzata e ricercata.



C'è anche un elemento di riscoperta nostalgica in gioco. I film dei primi anni 2000, quelli che precedono l'era dello streaming ma sono abbastanza recenti da non sembrare completamente datati, stanno vivendo una seconda vita sulle piattaforme digitali. Sono titoli che molti hanno visto in DVD o in televisione, che ricordano con affetto ma non hanno mai rivisto. Prime Video diventa così un archivio emotivo oltre che cinematografico, un luogo dove ritrovare pezzi della propria storia personale di spettatori.