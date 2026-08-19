Su Prime Video, la serie imperdibile con Al Pacino che riunisce Indiana Jones e Mission Impossible

Pubblicazione: 19 agosto alle 19:00

Se Indiana Jones e Mission Impossible rappresentano per te il cinema d'azione al suo apice, probabilmente ti sei perso qualcosa di eccezionale su Prime Video. Qualcosa che combina il meglio di quei due mondi in una formula che pensavi non esistesse più. Parliamo di Hunters - Cacciatori, una serie che ha avuto la sfortuna di debuttare nel 2020, proprio mentre il mondo del cinema e della televisione affrontava gli stravolgimenti della pandemia. Due stagioni, 18 episodi totali, e una cancellazione che almeno ha garantito un finale pianificato. Eppure, questa gemma nascosta merita ogni minuto del tuo tempo, specialmente se sei cresciuto con l'adrenalina di Harrison Ford che sfida trappole mortali o Tom Cruise che si cala da grattacieli.



Ci troviamo nella New York del 1977, dove un gruppo clandestino di cacciatori di nazisti lavora nell'ombra per fermare ex ufficiali tedeschi che tentano di creare un Quarto Reich negli Stati Uniti. Non è difficile cogliere i paralleli con Indiana Jones: il fascino pulp della storia del Novecento, i miti e i reperti dell'epoca bellica, quel senso di avventura legato ai segreti più oscuri del passato. Ma Hunters attinge anche copiosamente dal DNA di Mission Impossible. I protagonisti sono una squadra eterogenea di specialisti underground, ciascuno con competenze uniche nell'inganno e nell'infiltrazione. Assistiamo a operazioni elaborate, battaglie cognitive e fisiche ad alto rischio contro un nemico spietato radicato nel gruppo di villain più infame della storia moderna.



È questo mix che rende la serie così efficace. Da un lato, quella fascinazione per i luoghi dimenticati del pianeta e i pericoli associati ai misteri del passato che Indiana Jones ha reso immortali. Harrison Ford incarnava l'eroe d'azione per eccellenza, e l'abbinamento con l'intellettualismo affilato di Indy rappresentava la ciliegina sulla torta. Dall'altro, l'eccitazione dei colpi elaborati e delle squadre coperte che Mission Impossible ha trasformato in formula d'oro. Tom Cruise è una leggenda dell'azione quanto lo è Ford, e quella serie di film ha capitalizzato sulla nostra ossessione collettiva per i segreti più grandi del mondo.

Hunters prende tutto questo e lo inietta in un formato seriale che permette di esplorare personaggi e situazioni con maggiore profondità. La serie non si limita all'azione fine a se stessa: costruisce una narrazione alternativa che sfida la percezione storica, giocando con eventi reali per creare tensione narrativa. Il male è più grande della vita, le infiltrazioni sono elaborate, e tutto ruota attorno a battaglie che mescolano astuzia e adrenalina pura. E poi c'è Al Pacino. Parlando di nostalgia, vale la pena sottolineare che tra il cast di talento di Hunters brilla una delle icone più grandi del cinema americano.

Questo rappresenta uno dei pochissimi ruoli televisivi di Pacino, il che aggiunge ulteriore valore a questa produzione Prime Video. Conosciuto per Il Padrino, Dick Tracy, The Irishman, Heat - La sfida , C'era una volta a Hollywood e molto altro,. L'ambientazione storica permette alla serie di giocare con l'estetica e le atmosfere di quell'epoca, creando un contrasto affascinante tra la vita quotidiana americana e il pericolo nascosto che si annida sotto la superficie.

È lo stesso tipo di giustapposizione che rendeva Indiana Jones così efficace: il mondo accademico tranquillo contro le avventure mortali, la normalità contro l'eccezionale. La serie prende elementi che sappiamo funzionare, ingredienti collaudati dal successo di franchise cinematografici leggendari, e li adatta al formato seriale con intelligenza. Il risultato è una serie che sembra un ponte tra l'intrattenimento classico che amiamo e le possibilità narrative che solo la televisione moderna può offrire.