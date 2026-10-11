Su Rai Play, è disponibile una nuova serie norvegese young adult (che tutti stanno guardando)

Pubblicazione: 11 ottobre alle 19:00

Quando si parla di serie televisive norvegesi, il pubblico italiano pensa subito a Skam, il fenomeno generazionale che ha ridefinito la narrazione young adult. Ora un nuovo titolo si affaccia sulla scena internazionale: Rumors, su RaiPlay, produzione scandinava che sta attirando l'attenzione per la sua capacità di raccontare le dinamiche adolescenziali con autenticità e freschezza. Ma chi sono i volti dietro questa serie? Chi interpreta i personaggi che stanno conquistando una fetta crescente di spettatori? Teo Tomczuk è il nome di punta del cast, l'attore che porta sullo schermo Mathias, uno dei personaggi centrali della serie. Il giovane interprete norvegese ha il compito di dare vita a un protagonista complesso, immerso nelle turbolenze tipiche dell'adolescenza ma anche in dinamiche più profonde legate all'identità e alle relazioni sociali. Mathias è un personaggio stratificato, e Tomczuk sembra aver trovato la chiave giusta per renderlo credibile e riconoscibile.





Accanto a lui troviamo Benjamin nel ruolo di Erik, altro tassello fondamentale della narrazione.. La scelta di Benjamin per questo ruolo testimonia la volontà della produzione di puntare su attori in grado di trasmettere autenticità emotiva. Alisa Saltzman interpreta Sara, personaggio femminile di rilievo all'interno della trama.. Il suo personaggio si muove tra amicizie, conflitti e scoperte personali, riflettendo la complessità del mondo adolescenziale contemporaneo.. Dopo il successo globale di Skam, che ha generato remake in decine di paesi, il pubblico si è abituato a cercare nelle serie norvegesi una qualità particolare: la capacità di parlare ai giovani senza condiscendenza, senza moralismi, ma con una sincerità disarmante.. Molti di loro sono alla loro prima esperienza importante davanti alla macchina da presa, il che conferisce alle loro interpretazioni una freschezza priva di manierismi. Non hanno ancora sviluppato i tic tipici degli attori navigati, e questo li rende perfetti per incarnare personaggi adolescenti in cerca della propria identità.

La produzione ha chiaramente puntato su volti nuovi piuttosto che su nomi già affermati, una scelta coraggiosa ma coerente con il DNA di questo tipo di narrazioni. Gli adolescenti sullo schermo devono sembrare veri adolescenti, non ventenni truccati da liceali come spesso accade nelle produzioni americane. Rumors sembra aver capito questa lezione. Resta da vedere se la serie riuscirà a replicare il fenomeno Skam o se rimarrà un prodotto di nicchia apprezzato principalmente nei paesi scandinavi. Quello che è certo è che il cast assemblato per questo progetto ha tutte le carte in regola per dare vita a personaggi memorabili, capaci di parlare a una generazione che cerca rappresentazioni autentiche di sé stessa.





. Rumors ha scelto la strada della coralità e dell'autenticità, affidandosi a un gruppo di giovani attori norvegesi il compito di raccontare una storia che aspira a essere universale pur restando profondamente radicata nel suo contesto culturale specifico.. Da Teo Tomczuk a Sigmund Hovind, passando per Lingling Sirilak Kwong e tutti gli altri, ogni attore contribuisce a costruire un universo narrativo che punta a conquistare il pubblico con la forza della sincerità e la profondità dei suoi personaggi.