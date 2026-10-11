Su RaiPlay, c'è una serie noir italiana con Claudio Gioè che esplora il lato oscuro della giustizia

Pubblicazione: 11 ottobre alle 17:00

C'è un momento, nella vita di chi ascolta storie altrui per mestiere, in cui la linea tra ascoltatore e protagonista si assottiglia fino a spezzarsi. Passeggeri notturni racconta proprio questo: cosa accade quando le confessioni notturne di sconosciuti smettono di essere intrattenimento e diventano materia incandescente che brucia la vita di chi le raccoglie. La serie, disponibile su RaiPlay in 10 episodi da 13 minuti ciascuno, nasce dalle raccolte di racconti di Gianrico Carofiglio "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza". Un progetto che mescola il racconto psicologico alla tensione del noir, in un formato breve e serrato che strizza l'occhio alle nuove modalità di fruizione dei contenuti: episodi concentrati, intensi, pensati per essere divorati in una sola nottata.





La regia è firmata da Riccardo Grandi, con una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction. Il risultato è un prodotto dalle atmosfere rarefatte, dove la Bari notturna diventa scenario perfetto per storie che abitano le zone grigie della morale e della giustizia.. La sua trasmissione serale è un rito per migliaia di ascoltatori: chiamano, raccontano le loro vicende personali, e lui le accoglie, le accompagna con la musica giusta, le restituisce elaborate in diretta.. La vita di Enrico scorre su binari prevedibili fino a una telefonata. Sabrina, ascoltatrice fedele ma timidissima, finalmente trova il coraggio di condividere il suo segreto: da ragazza rifiutò di fare un favore al padre il giorno stesso in cui l'uomo morì.

Da allora, schiacciata dal senso di colpa, non è più stata capace di dire no a nessuno. Una storia di fragilità che Enrico decide di accogliere, cercando di aiutarla a reagire. Ma nella vita di Sabrina c'è Bruno, un uomo di cui la ragazza non ha parlato in trasmissione, con cui intrattiene una relazione tossica e complessa. E quando Sabrina si suicida, Enrico si ritrova a fare i conti con una domanda devastante: è stato il suo intervento a spingere la ragazza verso quel gesto estremo. Il senso di colpa diventa il filo conduttore di una narrazione che si sdoppia. Mentre Enrico cerca risposte, fa un incontro che cambierà tutto. Su un treno notturno di ritorno da Milano, dove è andato a trovare la figlia adolescente Matilde, condivide la cuccetta con Valeria, una donna affascinante e misteriosa che sembra portare addosso un dolore profondo.

Tra i due nasce una scintilla, ma Valeria si sottrae, distante. Il mattino dopo è sparita, lasciando Enrico con la sensazione di aver vissuto qualcosa di reale ma sfuggente. Lancia un appello in radio, scegliendo la canzone che lei gli aveva fatto ascoltare in treno. E quando finalmente la ritrova, scopre una verità che ribalta tutto: Valeria è la sorella di Sabrina. Nicole Grimaudo interpreta Valeria con la giusta dose di ambiguità, oscillando tra vulnerabilità e determinazione. Accanto a Gioè e Grimaudo, un cast di livello: Marta Gastini, Paolo Sassanelli, Alessandro Tiberi e la partecipazione di Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Nicola, il poliziotto amico di Enrico che inizia a interessarsi alla vicenda. La struttura narrativa ricorda quella di un LP: ogni episodio è un brano a sé, introdotto da Enrico dal suo studio di registrazione, ma tutti legati da un concept album che esplora il tema della giustizia nelle sue molteplici sfaccettature. Non la giustizia dei tribunali, ma quella morale, personale, quella che riguarda le scelte quotidiane e i loro effetti a catena sulle vite altrui.





. Non ci sono risposte facili in Passeggeri notturni, solo domande che restano aperte come ferite. La colonna sonora gioca un ruolo fondamentale. Le canzoni scelte da Enrico per accompagnare le storie dei suoi ascoltatori non sono semplice sottofondo, ma commento emotivo, chiave interpretativa, ponte tra il mondo della radio e quello dello spettatore. Ogni brano è scelto con cura, come farebbe un DJ che costruisce un viaggio sonoro attraverso stati d'animo.. Enrico non vede i suoi ascoltatori, eppure li conosce. O crede di conoscerli, fino a quando la realtà non irrompe mostrando che dietro ogni voce c'è un mondo molto più complesso di quanto una telefonata possa rivelare.