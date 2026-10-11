Su RaiPlay, c'è una serie noir italiana con Claudio Gioè che esplora il lato oscuro della giustizia
Analisi della serie RaiPlay con Claudio Gioè. Trama, cast, episodi e tematiche della fiction tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio.
C'è un momento, nella vita di chi ascolta storie altrui per mestiere, in cui la linea tra ascoltatore e protagonista si assottiglia fino a spezzarsi. Passeggeri notturni racconta proprio questo: cosa accade quando le confessioni notturne di sconosciuti smettono di essere intrattenimento e diventano materia incandescente che brucia la vita di chi le raccoglie. La serie, disponibile su RaiPlay in 10 episodi da 13 minuti ciascuno, nasce dalle raccolte di racconti di Gianrico Carofiglio "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza". Un progetto che mescola il racconto psicologico alla tensione del noir, in un formato breve e serrato che strizza l'occhio alle nuove modalità di fruizione dei contenuti: episodi concentrati, intensi, pensati per essere divorati in una sola nottata.
Da allora, schiacciata dal senso di colpa, non è più stata capace di dire no a nessuno. Una storia di fragilità che Enrico decide di accogliere, cercando di aiutarla a reagire. Ma nella vita di Sabrina c'è Bruno, un uomo di cui la ragazza non ha parlato in trasmissione, con cui intrattiene una relazione tossica e complessa. E quando Sabrina si suicida, Enrico si ritrova a fare i conti con una domanda devastante: è stato il suo intervento a spingere la ragazza verso quel gesto estremo. Il senso di colpa diventa il filo conduttore di una narrazione che si sdoppia. Mentre Enrico cerca risposte, fa un incontro che cambierà tutto. Su un treno notturno di ritorno da Milano, dove è andato a trovare la figlia adolescente Matilde, condivide la cuccetta con Valeria, una donna affascinante e misteriosa che sembra portare addosso un dolore profondo.
Tra i due nasce una scintilla, ma Valeria si sottrae, distante. Il mattino dopo è sparita, lasciando Enrico con la sensazione di aver vissuto qualcosa di reale ma sfuggente. Lancia un appello in radio, scegliendo la canzone che lei gli aveva fatto ascoltare in treno. E quando finalmente la ritrova, scopre una verità che ribalta tutto: Valeria è la sorella di Sabrina. Nicole Grimaudo interpreta Valeria con la giusta dose di ambiguità, oscillando tra vulnerabilità e determinazione. Accanto a Gioè e Grimaudo, un cast di livello: Marta Gastini, Paolo Sassanelli, Alessandro Tiberi e la partecipazione di Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Nicola, il poliziotto amico di Enrico che inizia a interessarsi alla vicenda. La struttura narrativa ricorda quella di un LP: ogni episodio è un brano a sé, introdotto da Enrico dal suo studio di registrazione, ma tutti legati da un concept album che esplora il tema della giustizia nelle sue molteplici sfaccettature. Non la giustizia dei tribunali, ma quella morale, personale, quella che riguarda le scelte quotidiane e i loro effetti a catena sulle vite altrui.