Su RaiPlay, il film in cui Barbra Streisand conquistò Hollywood con una bellezza fuori dagli schemi
L'esordio leggendario di Barbra Streisand che vinse l'Oscar. La storia di Fanny Brice che rivoluzionò Hollywood con talento e autenticità.
Nel 1968, quando il cinema americano era ancora dominato da dive statuarie e volti perfetti da copertina, una giovane donna con il naso importante e un talento straripante spazzò via ogni convenzione. Funny Girl, disponibile su RaiPlay, non è solo un musical: è il manifesto di una rivoluzione silenziosa, quella che dimostrò al mondo che il carisma, la voce e l'autenticità potevano brillare più di qualsiasi canone di bellezza prestabilito. Diretto da William Wyler, maestro del cinema hollywoodiano capace di plasmare capolavori come Ben-Hur e Vacanze romane, Funny Girl racconta la storia vera di Fanny Brice, una ragazza ebrea del Lower East Side di New York che dalla gavetta nei teatri di second'ordine arrivò a conquistare Broadway. Il film, della durata di 151 minuti (che diventano 178 nella versione estesa), è un'immersione totale nell'America degli anni Dieci e Venti del Novecento, un'epoca di lustrini e ziegfeld follies, dove il varietà era l'intrattenimento di massa e diventare una "Ziegfeld Girl" significava toccare l'Olimpo dello spettacolo.
È questo contrasto tra la forza scenica e la vulnerabilità sentimentale a rendere il personaggio così umano e universale. Fanny Brice è una donna che sul palco comanda, che fa piegare il pubblico alle sue emozioni, ma che nella vita privata si perde dietro a un uomo sfuggente, incapace di stare al passo con il suo successo. La sceneggiatura di Isobel Lennart, tratta dal lavoro teatrale omonimo con musiche di Jule Styne e testi di Bob Merrill, alterna numeri musicali memorabili a momenti di intensa drammaticità. Barbra Streisand, al suo debutto cinematografico assoluto, vinse meritatamente l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1969, ex aequo con Katharine Hepburn. Un esordio che già valeva una leggenda. La sua interpretazione non è solo recitazione: è possessione totale del personaggio. Canta dal vivo brani che sono entrati nella storia del cinema come "People" e "Don't Rain on My Parade", trasformando ogni numero musicale in un evento emotivo. La sua voce, potente e capace di sfumature incredibili, diventa lo strumento attraverso cui Fanny comunica la sua anima.
La storia di Fanny Brice è anche la metafora perfetta del prezzo del successo. Mentre la sua carriera decolla, il matrimonio con Nick si sgretola. Lui, incapace di accettare di essere "il marito di", si rifugia nel gioco d'azzardo e finisce per essere coinvolto in affari loschi che lo porteranno davanti a un tribunale. Fanny resta accanto a lui, ma il destino di quella relazione è segnato. Funny Girl non offre un lieto fine zuccheroso, ma una chiusura malinconica e realistica: l'amore a volte non basta, e alcune storie sono destinate a bruciare intensamente prima di spegnersi. Oggi Funny Girl è disponibile sulle principali piattaforme streaming e occasionalmente viene trasmesso in televisione, permettendo a nuove generazioni di scoprire o riscoprire questo gioiello del cinema musicale. La sua eredità vive non solo nella filmografia della Streisand, ma nell'idea stessa che il talento autentico possa sovvertire ogni regola, ogni aspettativa, ogni gabbia estetica.