Su RaiPlay, il film in cui Barbra Streisand conquistò Hollywood con una bellezza fuori dagli schemi

Pubblicazione: 05 ottobre alle 19:00

Nel 1968, quando il cinema americano era ancora dominato da dive statuarie e volti perfetti da copertina, una giovane donna con il naso importante e un talento straripante spazzò via ogni convenzione. Funny Girl, disponibile su RaiPlay, non è solo un musical: è il manifesto di una rivoluzione silenziosa, quella che dimostrò al mondo che il carisma, la voce e l'autenticità potevano brillare più di qualsiasi canone di bellezza prestabilito. Diretto da William Wyler, maestro del cinema hollywoodiano capace di plasmare capolavori come Ben-Hur e Vacanze romane, Funny Girl racconta la storia vera di Fanny Brice, una ragazza ebrea del Lower East Side di New York che dalla gavetta nei teatri di second'ordine arrivò a conquistare Broadway. Il film, della durata di 151 minuti (che diventano 178 nella versione estesa), è un'immersione totale nell'America degli anni Dieci e Venti del Novecento, un'epoca di lustrini e ziegfeld follies, dove il varietà era l'intrattenimento di massa e diventare una "Ziegfeld Girl" significava toccare l'Olimpo dello spettacolo.





. La sua determinazione e il suo talento innegabile attirano l'attenzione di Florenz Ziegfeld, il più grande impresario teatrale dell'epoca, che la ingaggia per i suoi celebri spettacoli a Broadway. Il debutto è un trionfo immediato: il pubblico si innamora di quella ragazza che non assomiglia a nessuna delle altre coriste, che fa ridere e commuovere con la stessa facilità.. I due si erano conosciuti agli albori della carriera di lei, ma è a Baltimora che l'amore esplode. Dopo appena una settimana di convivenza, Nick annuncia la sua partenza per l'Europa. E qui Fanny prende una decisione che definisce il suo personaggio: con un gesto impulsivo abbandona la compagnia teatrale e lo segue oltre oceano, sacrificando tutto per l'uomo che ama.È questo contrasto tra la forza scenica e la vulnerabilità sentimentale a rendere il personaggio così umano e universale.. La sceneggiatura di Isobel Lennart, tratta dal lavoro teatrale omonimo con musiche di Jule Styne e testi di Bob Merrill, alterna numeri musicali memorabili a momenti di intensa drammaticità. Barbra Streisand, al suo debutto cinematografico assoluto, vinse meritatamente l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1969, ex aequo con Katharine Hepburn. Un esordio che già valeva una leggenda.. Canta dal vivo brani che sono entrati nella storia del cinema come "People" e "Don't Rain on My Parade", trasformando ogni numero musicale in un evento emotivo. La sua voce, potente e capace di sfumature incredibili, diventa lo strumento attraverso cui Fanny comunica la sua anima.

La storia di Fanny Brice è anche la metafora perfetta del prezzo del successo. Mentre la sua carriera decolla, il matrimonio con Nick si sgretola. Lui, incapace di accettare di essere "il marito di", si rifugia nel gioco d'azzardo e finisce per essere coinvolto in affari loschi che lo porteranno davanti a un tribunale. Fanny resta accanto a lui, ma il destino di quella relazione è segnato. Funny Girl non offre un lieto fine zuccheroso, ma una chiusura malinconica e realistica: l'amore a volte non basta, e alcune storie sono destinate a bruciare intensamente prima di spegnersi. Oggi Funny Girl è disponibile sulle principali piattaforme streaming e occasionalmente viene trasmesso in televisione, permettendo a nuove generazioni di scoprire o riscoprire questo gioiello del cinema musicale. La sua eredità vive non solo nella filmografia della Streisand, ma nell'idea stessa che il talento autentico possa sovvertire ogni regola, ogni aspettativa, ogni gabbia estetica.





Perché alla fine Fanny Brice, come Barbra Streisand, non aveva bisogno di essere bella secondo i canoni di Hollywood.. E quello, nel 1968 come oggi, era più che sufficiente per conquistare il mondo.