Dopo i fatti didegli ultimi giorni, il Washington Post ha pubblicato un pezzo satirico firmato da Alexandra Petri in cui un Assaltatore di Star Wars (Stormtrooper) annuncia le sue dimissioni.

Il titolo: “Non ho altra scelta se non dimettermi da questa Morte Nera mentre inizia a esplodere”

Ve ne proponiamo alcuni estratti qui di seguito:

È a malincuore e con profondo senso di responsabilità che devo dare le dimissioni, con effetto immediato, dalla mia posizione sulla Morte Nera. Eppure, non vedo altra scelta. È giunto il momento per tutti noi di levare gli scudi e fare quello che è giusto. È stato un onore lavorare su questa Morte Nera. Adoro la sua estetica, adoro il fatto di aver potuto inseguire la mia passione più grande: distruggere pianeti e schiacciare bottoni. Amo il mio piccolo casco che è un parasole senza alcun motivo! Adoro le interfacce dei computer facilmente accessibili, le porte a pressione e quell’area a cui possiamo accedere schiacciando un bottone che fa aprire un ponte.

[…]

Di certo ci sono stati momenti in cui non ho concordato con tutto. Io e Lord Vader non andiamo sempre d’accordo, non so mai dove stia guardando da dentro a quello strano casco. Non mi è piaciuto quando ha cercato di soffocare il mio collega, o altri colleghi, o quell’altro collega che alla fine è morto.

A tutti coloro che mettono in dubbio le mie motivazioni dico: sapevo da tempo che il posto per cui lavoravo era una Morte Nera, ma devo dire che, fino ad oggi, non sapevo che fosse così facile assaltarla da parte di un singolo caccia a causa di una falla nella progettazione!

[…]

La sola cosa che odio più della popolazione del pianeta Alderaan, che se lo merita, sono le conseguenze. Le conseguenze e la disoccupazione! Credo che qualunque galassia in cui dovessi affrontare le conseguenze del mio lavoro passato su quest’arma sarebbe una galassia triste. Sarebbe l’ultima cosa di cui c’è bisogno. Perciò spero che quando si scriverà la storia di questo momento, io sarò ricordato come qualcuno che si è tenuto saldo ai propri principi.

Tecnicamente al momento resto saldo a una capsula di evacuazione, spero di farcela in tempo. Ma in generale parlo di principi.