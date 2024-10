Superman, è polemica sulla razza del cane Krypto, la risposta di Gunn: “È un alieno!”

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:00

La polemica del giorno, questa volta, non riguarda le caratteristiche fisiche di una persona o di un attore… ma di un cane. Anche il cane Ozu, che nel Superman di James Gunn interpreterà Krypto, il Super Cane, è stato oggetto infatti delle lamentele di alcuni fan che, dopo la prima foto ufficiale dei giorni scorsi, hanno sottolineato come non si tratti di un labrador.

Gunn stesso ha risposto ai commenti sui social, specificando che, anche se Krypto molto spesso è raffigurato come un labrador, la verità é che la razza varia a seconda del momento e, alla fine, si tratta pur sempre di un alieno:

Krypto storicamente è noto per essere semplicemente un generico cane bianco, ogni tanto disegnato come un labrador, ogni tanto come un pastore svizzero bianco, ogni tanto come un husky. Ma, ripeto, è un alieno quindi ovviamente potrebbe semplicemente non essere nessuna di queste cose.

Il regista qualche giorno fa, mentre in America si celebra il mese dedicato all'adozione dei cani, ne ha approfittato per raccontare la storia del cane Ozu sul suo account twitter e di come sia entrato non solo a fare parte della sua famiglia ma anche del film (ve ne abbiamo parlato qui).

L'uscita di Superman è prevista per il 9 luglio 2025.