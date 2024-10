Ted Sarandos torna a difendere la chiusura di Netflix alle sale: "Portiamo ai registi il più grande pubblico del mondo"

In una conversazione con gli azionisti (via Deadline), Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, è tornato a difendere la chiusura dello streamer nei confronti nelle sale cinematografiche, politica che ha fatto storcere il naso recentemente a due importanti cineasti.

Ci occupiamo di abbonamenti per lo streaming, e i nostri risultati si vedono. È un'ottima attività e si rivolge a un segmento molto ampio di consumatori e fan. I nostri 10 film più visti in anteprima su Netflix hanno tutti oltre 100 milioni di visualizzazioni, tra i film più visti al mondo. Il nostro desiderio è quello di continuare ad aggiungere valore ai nostri consumatori per i soldi spesi per un abbonamento. Crediamo che non farli aspettare per mesi per vedere il film di cui tutti parlano sia un valore aggiunto. Quindi quello che facciamo per i registi è... portargli il più grande pubblico del mondo per i loro film, e poi li aiutiamo a fare i migliori film della loro vita. Potrebbe trattarsi di uno qualsiasi dei nove titoli candidati al miglior film [agli Oscar] che abbiamo distribuito finora, o di uno qualsiasi dei dieci film più importanti che hanno raggiunto il miliardo di dollari al botteghino.