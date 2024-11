Terrifier 3: anteprime da record ad Halloween con un milione e mezzo di euro

Pubblicazione: 01 novembre alle 09:02

È un risultato quasi impensabile quello che ha ottenuto ieri Terrifier 3 al box-office italiano: il film è infatti uscito in anteprima (verrà poi distribuito il 7 novembre) e ha incassato un milione e mezzo di euro, con una media incredibile di oltre 4.500 euro. Si tratta del migliore incasso di sempre per un horror ad Halloween. Ricordiamo che finora il film, costato poco più di 2 milioni di dollari, ne ha incassati quasi 60 in tutto il mondo e non si è ancora fermato.

Al secondo posto risale, con 317 mila euro e un totale di quasi 4.2 milioni di euro. La classifica prosegue con un altro film decisamente "in tema": al terzo posto debutta infatti, con 266 mila euro. Scende al quarto posto, che tiene molto bene con 194 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro. La riedizione didebutta al quinto posto con 168 mila euro e la seconda media per copia.

Segue Smile 2, con 144 mila euro e 2.4 milioni complessivi, mentre Berlinguer - La grande ambizione debutta al settimo posto con 138 mila euro. Ottava posizione per The Substance, con 126 mila euro e un totale di 254 mila euro in due giorni, mentre apre solo al nono posto Fino alla fine: il film di Gabriele Muccino incassa solo 57 mila euro. Chiude la top-ten Il robot selvaggio con 35 mila euro e ormai quasi 5 milioni complessivi.

Incassi Italia 31 ottobre 2024