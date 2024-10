That '90s Show cancellata da Netflix: ecco le reazioni del cast

Pubblicazione: 04 ottobre alle 21:16

Netflix ha cancellato la serie That '90s Show, di cui era stata messa a disposizione in streaming la parte 3 in 22 agosto.

I primi 10 episodi avevano potuto contare sulla presenza di guest star come Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama, le star di That '70s Show. Le successive 16 puntate sono state suddivise in due parti.

La storia era ambientata nel 1995 e mostrava la figlia di Eric e Donna, ruolo affidato a Callie Haverda, che faceva visita ai nonni durante l'estate e trovava un gruppo di nuovi amici a Point Place.

Nel cast c'erano anche Debra Jo Rupp, Gwen (Ashley Aufderheide), Jay (Mace Coronel), Nate (Maxwell Acee Donovan), Ozzie (Reyn Doi) e Nikki (Sam Morelos).

Kurtwood Smith ha confermato la notizia online dichiarando che ha amato ogni minuto che gli ha permesso di portare in vita Nonno Red per la gioia degli spettatori:

L'ho detto in precedenza, ma vale la pena ridirlo… Questo show aveva così tanto cuore e il cast, gli autori, i registi, i produttori e la troupe erano le persone più meravigliose con cui un attore potrebbe sperare di lavorare. Grazie per aver permesso a Red e Kitty, alla loro nipote, e a tutti i suoi amici e vicini, ai membri del cast originale di That '70s Show e a tutte le nostre meravigliose guest star di intrattenervi per due stagioni. Per rubare le parole di Red Forman… Non saremo sciocchi… Proporremo lo show ad altre realtà perché dei buoni nonni proverebbero duramente a far diplomare questi ragazzini al liceo.

Mace Coronel, interprete di Jay Kelso, ha commentato il post di Kurtwood sottolineando che è stato un onore incontrare e lavorare con lui.

Smith ha replicato che lo considera un ragazzo meraviglioso con tantissimo talento, sottolineando che è stato un piacere vederlo e lavorare con lui ogni giorno sul set.

Callie Haverda ha sottolineato "Il miglior nonno televisivo che potessi chiedere" e l'attore ha voluto dire che è rimasto stupito dal suo talento e dalla sua crescita come attrice, aggiungendo:

Ho creduto davvero che tu fossi la figlia di Topher e Laura, senza dimenticare il tuo talento comico naturale.

Andrea Anders, interprete della madre di Gwen e Nate, ha invece voluto dichiarare che è stato un onore lavorare con lui.

I commenti al post di Kurtwood