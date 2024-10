The Abandons: Kurt Sutter lascia a sorpresa la serie Netflix per "divergenze creative"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 15:11

Colpo di scena dietro le quinte di The Abandons: la serie western, le cui riprese si stanno per concludere a Calgary, ha perso il suo showrunner. Kurt Sutter (creatore di Sons of Anarchy) ha infatti improvvisamente lasciato il suo ruolo di produttore esecutivo e showrunner. I produttori esecutivi Otto Bathurst (anche regista) e Rob Askins supervisioneranno il resto delle riprese, incluse le scene aggiuntive e le riprese successive, che proseguiranno come previsto, senza la nomina di un nuovo showrunner. Rimangono da completare le riprese della sesta e della settima puntata.

Secondo quanto segnala Deadline, la decisione di Sutter sarebbe dovuta a divergenze creative sulla direzione della produzione. Pare che un campanello d’allarme sia scattato in Netflix quando la prima versione dell’episodio iniziale,, non potesse essere ridotta a un’ora. Pertanto, si è deciso di dividerlo in due episodi, aggiungendo scene aggiuntive per creare un cliffhanger nel mezzo e dare inizio all’episodio 2. Queste scene sono state scritte ma devono ancora essere girate. Netflix avrebbe deciso di licenziare Sutter dopo aver visto gli episodi divisi e parte del terzo episodio, e aver giudicato il montaggio disorganico e poco dinamico.

Non è la prima volta che Sutter ha problemi creativi con una produzione e lascia una serie durante le riprese. Nel 2019 era stato licenziato da Mayans M.C. da FX dopo lamentele su un ambiente di lavoro ostile.

Pare che sul set dici siano state tensioni tra lo showrunner e le protagoniste Gillan Anderson e Lena Headey riguardo alla storia, ma anche al tipo di collaborazione e la comunicazione. Non solo: la produzione è andata over budget, e così la serie è passata da 10 a 8 episodi, e successivamente a 7. La suddivisione in due del primo episodio riporta il totale a 8.

Ambientata nell’Oregon degli anni 50 dell'ottocento, la serie segue un gruppo di famiglie emarginate che lottano per sopravvivere contro una forza corrotta che vuole la loro terra. Il cast include anche Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Patton Oswalt, tra gli altri.