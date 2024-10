The Acolyte, Jodie Turner-Smith accusa la Disney di mancato intervento dopo le polemiche: "Chi ha i soldi deve prendere posizione"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:45

Jodie Turner-Smith, il volto di Aniseya in tre episodi di The Acolyte - La seguace, ha commentato l'ondata di polemiche che ha avvolto la serie ambientata nel mondo di Star Wars.

Ha nello specifico accusato la Disney di non aver risposto prontamente al razzismo:

Devono smetterla di non dire nulla quando spalano merd* sulle persone con accuse razziste e frasi del caz*o. Non è giusto dire nulla, per niente.

Sarebbe bello se le persone che hanno tutti quei soldi mostrassero supporto e prendessero una posizione decisa. Dite che è inaccettabile, che non è da fan dire certe cose, fate una dichiarazione davvero forte e vedete se i soldi se ne vanno. Scommetto di no, perché le persone di colore, e soprattutto i neri, rappresentano una percentuale molto grande del potere d'acquisto. Potrebbero scoprire che in realtà è più redditizio per loro, ma tutti usano 'woke' come se fosse una parolaccia.

Ha poi aggiunto:

Le opinioni cambiano come le mode. Arriveremo a un punto in cui le gente smetterà di sentirsi la scopa in cu*o quando vedrà persone di colore in proprietà intellettuali create da bianchi. Sapete perché? Perché non vogliamo andare da nessuna parte, cazz*.

La speranza dell'attrice è che un giorno le cose cambino: