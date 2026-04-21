The Boys 5: il tentativo disperato di fermare Patriota nell'esplosivo trailer del quarto episodio

Pubblicazione: 21 aprile alle 17:42

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

della serie più sovversiva e disturbante del catalogo Prime Video. Dopo il finale devastante dell'episodio 3, che ha lasciato il pubblico senza parole di fronte alla brutalità di Patriota,, rivelando una corsa contro il tempo che potrebbe determinare il destino dell'intera umanità.e la sua squadra da una parte,dall'altra, tutti impegnati nella ricerca frenetica del V1, una sostanza che potrebbe rendere il super più pericoloso d'America completamente invincibile. E se pensavate che Patriota fosse già abbastanza terrificante,, compreso il virus letale che i The Boys stanno sviluppando per eliminarlo una volta per tutte.: Patriota che picchia suo figlio Ryan fino quasi a ucciderlo, mostrando il suo lato più mostruoso e cancellando definitivamente qualsiasi illusione sul fatto che potesse esistere un briciolo di umanità in lui., nascosto in Russia prima di riunirsi con Zoe. Il giovane super aveva poi avuto un confronto acceso con Butcher che lo aveva spinto a fare i conti con Patriota per vendicare sua madre, con risultati tragici.

Quando Butcher trova Ryan ridotto in fin di vita dal padre biologico, la situazione precipita verso un punto di non ritorno. Karl Urban, che interpreta Billy Butcher con quella miscela perfetta di cinismo britannico e determinazione autodistruttiva, si trova ora con una motivazione ancora più potente per abbattere Patriota. Non si tratta più solo di vendetta personale o di salvare il mondo: c'è un ragazzo che rappresenta tutto ciò che Butcher ha cercato di proteggere, devastato dalla violenza del mostro che lui stesso ha giurato di distruggere.



Ma la situazione si complica ulteriormente quando entra in scena anche Soldier Boy. Il super interpretato da Jensen Ackles, che è biologicamente il padre di Patriota, sembra essere anch'egli sulle tracce del V1. La dinamica è paradossale: Soldier Boy è immune al virus che i The Boys vogliono usare contro Patriota e appare praticamente indistruttibile, eppure odia profondamente suo figlio e tutto ciò che rappresenta. Questo crea uno scenario imprevedibile in cui le alleanze potrebbero essere più fluide di quanto sembri.



Fort Harmony, la location menzionata nel titolo del trailer, diventa quindi il teatro di uno scontro che potrebbe coinvolgere tutti i principali attori di questa partita mortale. Butcher e la sua banda arrivano per primi, ma con Patriota e Soldier Boy in arrivo, la situazione rischia di trasformarsi in un massacro.

La quinta stagione di The Boys sta dimostrando perché la serie sia diventata un fenomeno globale per Prime Video. La quarta stagione aveva già registrato numeri impressionanti con oltre 55 milioni di spettatori nel mondo, un aumento del 20% rispetto alla terza stagione. Il successo ha alimentato l'espansione del franchise con lo spin-off Gen V e il prossimo Vought Rising (di cui Jensen Ackles ha rivelato dettagli interessanti), dimostrando che l'universo creato da Eric Kripke ha ancora molto da raccontare.



Ma è proprio in questa stagione conclusiva che la serie deve chiudere i conti. Il V1 rappresenta l'arma definitiva, quella che potrebbe spostare definitivamente l'equilibrio di potere. Se Patriota lo ottenesse, diventerebbe davvero inarrestabile, immune al virus e a qualsiasi altra minaccia. Se invece i The Boys riuscissero a distruggerlo o a impossessarsene per primi, potrebbero finalmente avere la chiave per eliminare il tiranno che ha terrorizzato l'America nascondendosi dietro a un sorriso pubblicitario.