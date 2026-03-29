Vought Rising: Jensen Ackles rivela dettagli interessanti sullo spinoff di The Boys (e sul futuro di Soldier Boy)

Pubblicazione: 29 marzo alle 14:50

L'universo di The Boys è destinato a espandersi ben oltre la quinta e conclusiva stagione della serie principale. Mentre i fan si preparano a dire addio alla saga di Hughie, Butcher e compagni, Prime Video ha già messo in cantiere uno spinoff che non sarà un semplice esperimento isolato: Vought Rising è concepito per durare nel tempo, con un piano narrativo che abbraccia più stagioni.



A confermarlo è Jensen Ackles, che tornerà a vestire i panni di Soldier Boy nella nuova produzione. In un'intervista con Collider, l'attore non ha lasciato spazio a dubbi: l'intenzione dei creatori è chiara fin dall'inizio. Quando gli hanno proposto il progetto, descrivendolo come un prequel ambientato negli anni '50 incentrato sul suo personaggio, Ackles non ha nemmeno permesso loro di finire la frase prima di accettare con entusiasmo. La sua reazione immediata rivela quanto il progetto sia solido e ambizioso, tanto da conquistare un attore navigato come lui al primo accenno.



Il format di Vought Rising si discosta in modo significativo dalla serie madre. Non si tratterà di un'altra cavalcata nel cinismo contemporaneo e nella satira delle corporazioni, ma di un murder mystery che affonda le radici nella nascita stessa della Vought Corporation, nell'America degli anni '50. Un'epoca di ottimismo apparente e oscurità sotterranee, perfetta per esplorare come l'impero dei supereroi abbia gettato le sue fondamenta nel dopoguerra.

The Boys - Prime Video

Oltre a Soldier Boy, che vedremo nella sua versione più giovane e probabilmente meno disillusa, la serie metterà al centro anche Stormfront, interpretata nuovamente da Aya Cash. Il personaggio femminile, che nella timeline principale di The Boys si è rivelato essere una supereroina nazista sopravvissuta per decenni grazie ai suoi poteri, avrà modo di mostrare le sue origini e il suo coinvolgimento nella costruzione dell'impero Vought. La dinamica tra questi due personaggi iconici, entrambi segnati da complessità morali e segreti oscuri, promette di essere uno degli elementi centrali dello show.



L'approccio multi-stagionale conferma che non si tratta di un semplice esperimento nostalgico o di un contentino per i fan in attesa della conclusione della serie principale. È un investimento narrativo di lungo periodo, un tentativo di costruire un nuovo pilastro nel franchise di The Boys che possa reggere sulle proprie gambe. La struttura a mystery permette di dosare rivelazioni e colpi di scena su più annate, approfondendo gradualmente la mitologia dell'universo e rispondendo a domande che la serie principale ha solo sfiorato.



Nel frattempo, la quinta stagione di The Boys si prepara al debutto con un doppio episodio il 10 aprile su Prime Video, seguito da nuove puntate ogni mercoledì. Il finale della quarta stagione ha lasciato la situazione in uno stato di crisi totale, con Patriota che ha preso il controllo del governo degli Stati Uniti e i The Boys ridotti a fuggiaschi in un paese ormai ostile. Il ritorno di Soldier Boy, già anticipato, sarà uno degli elementi chiave di questa conclusione.

The Boys - Prime Video

La strategia di Prime Video è evidente: mentre si chiude un capitolo, se ne apre un altro, cosicché si mantenga vivo l'interesse per un universo che ha dimostrato di saper rinnovare il genere supereroistico con cinismo, violenza grafica e una satira feroce del potere corporativo e politico. Vought Rising rappresenta non solo un salto indietro nel tempo, ma anche un'opportunità per esplorare tematiche diverse, forse meno immediate ma altrettanto rilevanti, legate alla nascita del mito del supereroe come strumento di controllo sociale.