The Diplomat: la creatrice spiega perché la stagione 2 ha meno episodi rispetto a quanto annunciato

Il 31 ottobre arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie The Diplomat, con star Keri Russell nel ruolo di Kate Wyler, e la creatrice ha spiegato perché è composta da un numero inferiore di episodi rispetto a quanto inizialmente previsto.

Debora Cahn, intervistata da TVLine, ha infatti spiegato che la scelta di produrre solo sei puntate, non otto, è stata una scelta precisa.

La produttrice ha spiegato:

Era stata una mia decisione. Netflix non è stata felice. Volevano otto episodi interi.

Ero davvero stanca. Era una questione di tempo. Ho provato la sensazione che non ci fosse abbastanza tempo per realizzarne otto. Era molto da fare in quello che sembrava essere poco tempo.