The Diplomat: Netflix annuncia il rinnovo per la stagione 3

Pubblicazione: 10 ottobre alle 20:28

La serie The Diplomat ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 e la storia si sposterà a New York.

Bela Bajaria, durante la Bloomberg Screentime Conference di Los Angeles, ha annunciato il ritorno del thriller politico con star Keri Russell, svelando che le riprese sono già iniziate.

Gli eventi si svolgeranno a Londra e a New York.

Debora Cahn sarà produttrice della terza stagione, in collaborazione con Russell, Janice Williams e Alex Graves.

La seconda stagione debutterà in streaming il 31 ottobre e mostrerà quello che accade dopo che un'esplosione nel cuore di Londra stravolge il mondo dell'ambasciatrice Kate Wyler. Le più grandi paure della donna sembrano concretizzarsi: l'attacco che l'ha portata nel Regno Unito non è stato compiuto da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico. Kate cerca la verità e il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito Hal Wyler (Rufus Sewell), ritrovandosi anche alle prese con una visita del vice presidente degli Stati Uniti Grace Penn (Janney) e avendo un complesso rapporto con Austin Dennison (David Gyasi).