The Electric State: ecco il trailer con Millie Bobby Brown e Chris Pratt in guerra contro i robot, alla regia i fratelli Russo

Pubblicazione: 17 ottobre alle 15:09

Netflix ha diffuso il primo trailer di The Electric State, nuovo film diretto da Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame, The Gray Man) in arrivo il prossimo anno, che vede come protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Ecco tutte le informazioni.

Il trailer è disponibile in italiano qui in alto, a seguire in lingua originale.

il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 13 marzo 2025.

La trama

The Electric State è ambientato dopo una rivolta di robot in una versione alternativa degli anni '90 e segue un'adolescente orfana in viaggio attraverso l'ovest americano in cerca del fratello minore. Ad accompagnarla ci sono un robot ispirato ai cartoni animati e un contrabbandiere con aiutante a seguito.