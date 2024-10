Redattore per badtaste.

Prosegue a gonfie vele la produzione di The Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 in arrivo l'anno prossimo.

Sul set, nel Regno Unito, è stato avvistato Johnny Storm, anche se dagli scatti rubati appena trapelati in rete non si capisce se si tratti di Joseph Quinn o della sua controfigura:

Le riprese persono attualmente in corso e il cinecomic dié programmato per uscire nelle sale il prossimo luglio 2025.