The Fantastic Four: il primo sguardo a H.E.R.B.I.E. nel logo della Marvel mostrato al New York Comic-Con

Pubblicazione: 18 ottobre alle 18:07

Dopo essere apparso nella prima immagine promozionale, è oggi disponibile un primo sguardo a un personaggio di The Fantastic Four, il film Marvel in arrivo l'anno prossimo.

Si tratta diacronimo che sta per Humanoid Experimental Robot, B-type, Integrated Electronics), apparso insieme a tanti dei personaggi dei Marvel Studios in un cartellone promozionale.

Il personaggio, creato da Marv Wolfman e John Byrne, è un piccolo robot alleato dei protagonisti che è stato creato proprio da Reed Richards.

Il logo speciale della Marvel

Ecco il logo e anche un ingrandimento del robottino:

Uno sguardo ravvicinato a H.E.R.B.I.E.

The Fantastic Four - First Steps, di Matt Shakman, arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.