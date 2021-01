LEGGI ANCHE: George Clooney esclude di tornare nei panni di Batman in The Flash

Dallo stesso articolo di Screen Daily grazie al quale abbiamo appreso che le riprese disono in dirittura d’arrivo ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) abbiamo scoperto un’informazione ghiotta circa l’inizio della lavorazione di The Flash, la pellicola di Andy Muschietti con Ezra Miller.

Il sito segnala che, nonostante l’andamento della pandemia di COVID-19 in Regno Unito e nonostante tutte le varie restrizioni anti-contagio poste in essere dalle autorità, la lavorazione di The Flash prenderà il via il prossimo 26 aprile presso gli Warner Bros Studios a Leavesden. Screen Daily specifica che verranno impiegate per lo più maestranze locali e che Andy Muschietti e sua sorella, la produttrice Barbara, sono già in Inghilterra.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

