The Immortal Man: Rebecca Ferguson è la degna erede di un importante personaggio di Peaky Blinders

Pubblicazione: 21 marzo alle 10:30

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler su The Immortal Man. Se non hai ancora visto il film, non proseguire nella lettura.

The Immortal Man - Netflix

Nessuno potrà mai sostituire Polly Gray. Ma forse qualcuno può raccoglierne l'eredità spirituale. In Peaky Blinders: The Immortal Man, Rebecca Ferguson interpreta Kaulo, un personaggio misterioso che condivide con la compianta matriarca dei Shelby molto più di quanto si possa immaginare. Non si tratta di una sostituzione, ma di un'eco potente che risuona attraverso le stagioni della serie e arriva fino al grande schermo.



Per cinque stagioni di Peaky Blinders, Helen McCrory ha dato vita a Polly Gray con una presenza magnetica e indimenticabile. Zia di Tommy Shelby, Polly era la colonna portante della famiglia, l'unica capace di vedere attraverso le trame del nipote e di influenzarlo con una forza che andava oltre la logica. La sua connessione con il sovrannaturale, il suo istinto materno feroce e la sua autorità indiscussa l'hanno resa uno dei personaggi più amati della serie. La prematura scomparsa di McCrory nel 2021 ha costretto gli sceneggiatori a scrivere la morte di Polly nell'episodio di apertura della sesta stagione: uccisa dall'IRA come ritorsione per il tentato assassinio di Oswald Mosley orchestrato da Tommy.



Il vuoto lasciato da Polly è stato parzialmente colmato da Ada Thorne, interpretata da Sophie Rundle, che ha assunto un ruolo più centrale nella dinamica familiare durante la stagione finale. Ma The Immortal Man introduce una figura diversa, complementare: la Kaulo di Rebecca Ferguson non è qui per rimpiazzare Polly, bensì per evocare quella stessa energia primordiale, quella capacità di essere un faro nella tempesta.

The Immortal Man - Netflix

In un'intervista esclusiva con ScreenRant, Ferguson ha discusso apertamente delle similitudini tra Kaulo e Polly. L'attrice ha rivelato che, pur non avendo visto tutte le sei stagioni della serie, ha immediatamente compreso la profondità del personaggio di McCrory dalle due stagioni che ha studiato. Ferguson ha spiegato che Kaulo era descritta perfettamente sulla pagina, ma che un momento specifico della sceneggiatura ha cristallizzato il collegamento con Polly: quando Tommy dice che non si aspettava che un altro uccello volasse nella sua vita, un chiaro riferimento all'assenza della zia.



La Ferguson ha sottolineato di non aver voluto creare un omaggio intenzionale, consapevole che nessuno potrebbe mai eguagliare ciò che McCrory ha realizzato. Tuttavia, ha ammesso che catturare anche solo una percentuale di quella presenza era fondamentale per il film. Kaulo, come Polly, rappresenta quella texture necessaria per bilanciare la durezza dei personaggi maschili. È una matriarca a modo suo, con una forza che non ha bisogno di essere urlata per farsi sentire.



Kaulo entra nella storia come una figura spirituale rom, con sentimenti sovrannaturali che ricordano immediatamente la Polly delle prime stagioni. Anche lei pone un'enfasi assoluta sulla protezione della famiglia, agendo da una posizione di forza autentica e non negoziabile. Il suo compito in The Immortal Man è convincere Tommy Shelby a uscire dall'isolamento autoimposto in cui si è rifugiato dopo gli eventi della serie. Il motivo è suo figlio Duke, interpretato da Barry Keoghan, che ha preso il posto di Tommy alla guida dei Peaky Blinders ma si sta lasciando sedurre da un pericoloso sentiero: simpatie naziste che vogliono reclutarlo per uno schema destinato a influenzare l'esito della Seconda Guerra Mondiale.

Anche Cillian Murphy ha confermato la connessione tra i due personaggi, dichiarando che Polly e Kaulo sarebbero andate molto d'accordo e che appartengono alla stessa tradizione. Sebbene il legame di Tommy con Kaulo sia profondamente diverso da quello con sua zia, entrambe le donne finiscono per giocare ruoli paralleli nella vita del protagonista: quella di guide spirituali, di voci della coscienza, di ancore in un mondo che Tommy continua a percepire come ostile e indecifrabile.



La dinamica tra Tommy e Polly era costruita su ciò che rimaneva non detto, su sguardi che valevano più di mille parole. Ferguson ha colto questo aspetto e lo ha trasferito nella relazione tra Tommy e Kaulo. Non è necessario gridare per avere potere, non serve dominare la scena con gesti eclatanti. Basta esserci, con quella presenza ferma e quella saggezza che viene da una comprensione profonda del dolore, della perdita e della necessità di proteggere chi si ama.