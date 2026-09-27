The Last of Us 3 riporta nella serie due volti storici dei videogiochi, ma interpreteranno personaggi diversi
The Last of Us 3 accoglie John Goodman, Laura Bailey e Ian Alexander: per due star dei videogiochi sarà un ritorno con ruoli completamente diversi.
The Last of Us continua ad allargare il cast della terza stagione e questa volta HBO ha pescato contemporaneamente tra i grandi nomi di Hollywood e nel passato videoludico della saga. Nei nuovi episodi arriveranno infatti John Goodman, Laura Bailey e Ian Alexander, con gli ultimi due pronti a tornare nell'universo creato da Naughty Dog dopo aver avuto ruoli fondamentali in The Last of Us Parte II.
Ed è proprio con Ian Alexander che il casting diventa particolarmente curioso per chi conosce il videogioco. L'attore aveva infatti interpretato Lev in The Last of Us Parte II, uno dei personaggi più importanti della seconda metà dell'avventura e soprattutto della storia di Abby. Nella serie HBO, Lev avrà un volto diverso: il ruolo è stato affidato a Kyriana Kratter. Alexander tornerà quindi nel mondo di The Last of Us nei panni di Paco, permettendo alla produzione di recuperare uno degli interpreti originali senza replicare semplicemente il personaggio del gioco.
Ma il ritorno destinato probabilmente a far discutere ancora di più i fan è quello di Laura Bailey. Nel videogioco Naughty Dog era lei a dare voce e performance ad Abby Anderson, personaggio interpretato nella serie da Kaitlyn Dever. Nella terza stagione Bailey sarà invece Elizabeth, una delle leader dei Serafiti, la comunità religiosa che avrà inevitabilmente un peso importante nella nuova parte della storia.
E il cast della terza stagione è ormai diventato particolarmente affollato, visto che nei mesi scorsi erano già stati annunciati Patrick Wilson nei panni di Jerry, il padre di Abby, e Jason Ritter come Hanley, un soldato del WLF. Michelle Mao e Kyriana Kratter saranno invece Yara e Lev, mentre Jorge Lendeborg Jr. prenderà il posto di Danny Ramirez nel ruolo di Manny. Torneranno inoltre Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna e Jeffrey Wright, mentre Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord sono stati promossi a membri regolari del cast nei ruoli di Mel, Nora e Owen.
Tutti tasselli che confermano quale sarà il grande cambiamento rispetto alla seconda stagione. Dopo aver seguito soprattutto Ellie, i nuovi episodi sposteranno infatti il punto di vista su Abby, riprendendo la struttura narrativa che rappresentava uno degli elementi più discussi di The Last of Us Parte II. La seconda stagione si era già chiusa preparando esplicitamente questo cambio di prospettiva. Dietro le quinte, invece, ci sarà un'assenza importante: Neil Druckmann ha lasciato il suo coinvolgimento creativo nella serie dopo le prime due stagioni, lasciando Craig Mazin alla guida del progetto.