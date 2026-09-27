The Last of Us 3 riporta nella serie due volti storici dei videogiochi, ma interpreteranno personaggi diversi

Pubblicazione: 27 settembre alle 09:15

The Last of Us continua ad allargare il cast della terza stagione e questa volta HBO ha pescato contemporaneamente tra i grandi nomi di Hollywood e nel passato videoludico della saga. Nei nuovi episodi arriveranno infatti John Goodman, Laura Bailey e Ian Alexander, con gli ultimi due pronti a tornare nell'universo creato da Naughty Dog dopo aver avuto ruoli fondamentali in The Last of Us Parte II.

La new entry più immediatamente riconoscibile è naturalmente, con l'attore de Il grande Lebowski e The Righteous Gemstones chiamato ad interpretare, un personaggio originale che non compare nei videogiochi e che entrerà in scena insieme a Paco, affidato proprio a Ian Alexander. I due vengono descritti come una coppia che si fa chiamare, ma al momento non sono stati diffusi molti altri dettagli sul loro ruolo nella storia. Si tratta quindi di materiale, lasciando ancora parecchio mistero sul modo in cui Craig Mazin intende inserirli nel viaggio di Abby.

Ed è proprio con Ian Alexander che il casting diventa particolarmente curioso per chi conosce il videogioco. L'attore aveva infatti interpretato Lev in The Last of Us Parte II, uno dei personaggi più importanti della seconda metà dell'avventura e soprattutto della storia di Abby. Nella serie HBO, Lev avrà un volto diverso: il ruolo è stato affidato a Kyriana Kratter. Alexander tornerà quindi nel mondo di The Last of Us nei panni di Paco, permettendo alla produzione di recuperare uno degli interpreti originali senza replicare semplicemente il personaggio del gioco.

Joel ed Ellie in The Last of Us, fonte: HBO

Ma il ritorno destinato probabilmente a far discutere ancora di più i fan è quello di Laura Bailey. Nel videogioco Naughty Dog era lei a dare voce e performance ad Abby Anderson, personaggio interpretato nella serie da Kaitlyn Dever. Nella terza stagione Bailey sarà invece Elizabeth, una delle leader dei Serafiti, la comunità religiosa che avrà inevitabilmente un peso importante nella nuova parte della storia.

Pernon sarà nemmeno la prima apparizione nell'adattamento. L'attrice aveva già avuto un piccolo cameo nella prima stagione, interpretando una delle infermiere presenti nella sala operatoria durante. Questa volta, però, il ruolo sarà decisamente più consistente. La scelta continua una tradizione cheha portato avanti fin dall'inizio: riportare davanti alla macchina da presa gli attori che hanno contribuito a rendere celebri i videogiochi.hanno addirittura mantenuto i rispettivi ruoli di, mentresono comparsi nei primi episodi interpretando personaggi differenti.

E il cast della terza stagione è ormai diventato particolarmente affollato, visto che nei mesi scorsi erano già stati annunciati Patrick Wilson nei panni di Jerry, il padre di Abby, e Jason Ritter come Hanley, un soldato del WLF. Michelle Mao e Kyriana Kratter saranno invece Yara e Lev, mentre Jorge Lendeborg Jr. prenderà il posto di Danny Ramirez nel ruolo di Manny. Torneranno inoltre Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna e Jeffrey Wright, mentre Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord sono stati promossi a membri regolari del cast nei ruoli di Mel, Nora e Owen.

'The Last Of Us' Casts John Goodman, Ian Alexander & Laura Bailey For Season 3 https://t.co/KfmTLvPGpH — Deadline (@DEADLINE) September 26, 2026

Tutti tasselli che confermano quale sarà il grande cambiamento rispetto alla seconda stagione. Dopo aver seguito soprattutto Ellie, i nuovi episodi sposteranno infatti il punto di vista su Abby, riprendendo la struttura narrativa che rappresentava uno degli elementi più discussi di The Last of Us Parte II. La seconda stagione si era già chiusa preparando esplicitamente questo cambio di prospettiva. Dietro le quinte, invece, ci sarà un'assenza importante: Neil Druckmann ha lasciato il suo coinvolgimento creativo nella serie dopo le prime due stagioni, lasciando Craig Mazin alla guida del progetto.