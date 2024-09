The Menendez Brothers: a ottobre un nuovo documentario su Netflix

Pubblicazione: 22 settembre alle 12:30

L'uscita di MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez su Netflix ha riacceso l'interesse su una vicenda di cronaca che negli anni novanta catturò l'attenzione dell'opinione pubblica. La serie di Ryan Murphy e Ian Brennan ha suscitato polemiche per come ha raffigurato la storia dei due fratelli, uno dei quali ha espresso personalmente pesanti critiche a riguardo.

Per chi fosse interessato a sapere di più su quanto accadde e sulla vicenda giudiziaria, negli anni sono usciti diversi documentari, ma a ottobre ne arriverà uno nuovo proprio su Netflix. Ad annunciarlo era stato lo stesso streamer a fine agosto, nella lista dei prossimi documentari in uscita , ma un'ulteriore segnalazione è arrivata da una fonte molto particolare:, uno dei membri della prima giuria nel processo a Erik.

Sul suo blog, Thornton ha scritto di aver partecipato al documentario:

Ho appena ricevuto un bel messaggio da uno dei produttori di un nuovo documentario del regista Alejandro Hartmann. Lo menziono per nome per distinguerlo dagli altri, perché il titolo effettivo (a meno che non lo cambino prima dell'uscita) è poco descrittivo: "The Menendez Brothers". Sono stata intervistata a casa mia per diverse ore alla fine del 2022 per questo progetto — e lo guarderò sicuramente! (Anche Lyle ed Erik hanno partecipato).

The Menendez Brothers: cosa sappiamo sul documentario

Per il momento il documentario non ha una data di uscita in Italia, ma molto probabilmente sarà presente nel calendario di ottobre in arrivo nei prossimi giorni. Del progetto sappiamo poco o nulla, se non la descrizione ufficiale: