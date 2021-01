, il film di e con George Clooney, è un successo per

In queste festività sostanzialmente senza cinema, i vari player attivi nel mercato dello streaming hanno diffuso online i loro pezzi da novanta a cavallo del Natale. Nel caso del colosso di Los Gatos, il titolo di maggior richiamo era, appunto, The Midnight Sky, il nuovo film scritto e interpretato da George Clooney approdato sulla piattaforma il 23 dicembre.

Stando ai dati diffusi da Deadline, Netflix può sicuramente ritenersi soddisfatta del risultato: le proiezioni per le prime quattro settimane di presenza nel catalogo, parlano di 72 milioni di visualizzazioni. Il successo globale della pellicola (per quanto, lo ricordiamo, i numeri dello streaming manchino di quella “oggettività” e misurabilità tipiche del box-office cinematografico) è attestato anche dal fatto che The Midnight Sky ha raggiunto la prima posizione in ben 77 paesi entrando in top ten in 93 nazioni.

Il lungometraggio è stato anche la produzione Netflix del 2020 che ha potuto fare affidamento sulla più larga distribuzione cinematografica. Il film è stato distribuito in 800 sale in circa 16 paesi tra i quali gli Stati Uniti, la Spagna, l’Inghilterra, il Brasile, il Messico e il Giappone.

Oltre a George Clooney in The Midnight Sky compaiono anche Felicity Jones (Rogue One: a Star Wars story), David Oyelowo (Selma: la strada per la libertà) e Kyle Chandler (Super 8).

Il lungometraggio racconta due storie distinte: la prima segue un gruppo di astronauti che ha appena scoperto una luna intorno a Giove che potenzialmente potrebbe ospitare anche gli esseri umani. Tuttavia, quando abbandonano la loro missione per tornare a casa, si rendono conto che in realtà la Terra è praticamente morta. La seconda storia segue invece un uomo morente (Clooney), uno degli ultimi uomini sopravvissuti a un catastrofico evento sulla Terra, che da un centro di ricerca artico si prende la libertà di avventurarsi nel mondo esterno per cercare contattare gli astronauti e dirgli di tornare indietro.

Il film è basato sul libro di Lily Brooks-Dalton, adattato per il grande schermo da Mark L. Smith. Il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 dicembre. Potete ammirare il poster qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale:

Questo racconto postapocalittico segue Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, dove è scoppiata una misteriosa catastrofe globale.

Clooney dirige l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle e lo interpreta a fianco di David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.