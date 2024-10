The Night Agent già rinnovato per una terza stagione, ecco le prime foto dei nuovi episodi

Pubblicazione: 08 ottobre alle 19:46

Netflix ha annunciato oggi di aver rinnovato per una terza stagione The Night Agent: la popolare serie prodotta da Sony TV tornerà con altri 10 episodi le cui riprese inizieranno a Istanbul alla fine di quest'anno per poi spostarsi a New York nel 2025.

La prima stagione è stata una delle più viste del 2023 su Netflix, ed è attualmente al settimo posto tra le serie in lingua inglese più viste di sempre sulla piattaforma con 98.2 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi.

La serie è tratta dal romanzo di Matthew Quirk, ed è un thriller d'azione con protagonista un agente dell'FBI di basso livello di nome Peter Sutherland (Gabriel Basso). I suoi sforzi per salvare la Presidente nella prima stagione gli hanno fatto guadagnare l'opportunità di diventare un Night Agent nella seconda stagione. Ma lavorare nell'organizzazione segreta del Night Action porterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia.

Qui sotto potete vedere le prime immagini della seconda stagione, che arriverà quest'inverno su Netflix.