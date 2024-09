The Penguin, perché Oswald Cobblepot ha cambiato nome? La spiegazione del produttore

Pubblicazione: 19 settembre alle 14:00

Il produttore di The Penguin, Dylan Clark, ha svelato a SFX Magazine il motivo dietro al cambio di nome dell’iconico cattivo, protagonista dell’omonima serie.

A quanto pare, per l’universo di The Batman di Matt Reeves, i produttori e il regista cercavano un approccio più realistico e radicato nella contemporaneità per Gotham e, uno dei tanti piccoli cambiamenti fatti in questo senso, è stato il nome del Pinguino, da Oswald Cobblepot a un più credibile Oz Cobb.

Ne abbiamo parlato a lungo con la DC Comics e con Jim Lee. Anche loro hanno pensato di cambiargli il nome ad un certo punto ma non lo hanno mai fatto. Matt così gli ha semplicemente chiesto: “Possiamo chiamare il nostro personaggio Oz Cobb?” e Jim gli ha risposto: “Assolutamente!”.

Tutto questo ovviamente col benestare dei grandi capi della DC Comics:

The Penguin con Colin Farrell, sarà disponibile su Sky e in streaming Now dal 20 settembre, il giorno successivo rispetto all'uscita negli USA.