The Perfect Couple: il cast si era ribellato all'idea della scena di danza per i titoli di testa

Il cast di The Perfect Couple non era d'accordo con la sequenza di danza usata per i titoli di testa e ha cercato di convincere la regista Susanne Bier a cambiare idea.

La serie Netflix si ispira al romanzo scritto da Elin Hildebrand e segue l'indagine su un omicidio avvenuto alla vigilia di un matrimonio (leggi la recensione). A essere coinvolta è la famiglia Winbury, particolarmente ricca e influente, e il lavoro della polizia porta alla luce dei segreti nascosti a lungo.

I titoli di testa vengono proposti con una sequenza di danza in spiaggia sulle note di Criminals, un brano di Meghan Trainor. Bier ha spiegato a Variety che voleva realizzare qualcosa che spiegasse agli spettatori che sarebbe stato un "viaggio divertente", aggiungendo poi:

Ho la sensazione che questo periodo storico sia un po' cupo e volevo fare qualcosa che avesse molta vita e tanto divertimento. E inoltre volevo vedere tutti i personaggi mentre si divertivano.

I protagonisti, tuttavia, non hanno capito queste intenzioni e sono arrivati a dare il via a un gruppo su WhatsApp per provare a far cancellare le riprese della sequenza musicale. Meghann Fahy, interprete di Merritt, ha spiegato:

Tutti scrivevano in quel gruppo dicendo che non volevano farlo... perché semplicemente non capivamo. Inoltre io ho personalmente un enorme problema con l'imparare una coreografia, quindi ero davvero nervosa.

Ishaan Khattar, che ha la parte di Scooter, ha aggiunto:

Non penso che qualcuno tra di noi riuscisse a capire il senso di fare questa coreografia per questi personaggi. Pensavamo: 'Aspetta, dove si inserisce nel quadro generale? Questo non faceva parte del nostro compito!'.

Nicole Kidman era inoltre convinta che Greer non avrebbe ballato e sarebbe stata ferma a osservare, confermando di aver fatto parte del gruppo WhatsApp:

Ma poi ho ballato nei panni di Greer. Penso sia grandiosa e sono così felice che ci abbiano convinti tutti a farla, perché c'è della gioia in quella scena.

I produttori avevano avanzato anche il dubbio che non ci fosse abbastanza tempo per girare la sequenza coreografata da Charm La'Donna, ma la regista ha spiegato che è stata girata in un'ora e mezza dopo il ritorno sul set al termine degli scioperi avvenuti a Hollywood.

Susanne ha sottolineato:

Ho avuto delle conversazioni molto serie, perché tutti hanno detto: 'Sei sicura che vuoi trascorrere del tempo facendo questa scena quando abbiamo poco tempo a disposizione?'. E ho risposto, come se fossi una bambina di due anni, dicendo: 'Voglio farla! Voglio farla!'.

A essere favorevole fin dall'inizio, invece, era stato Liev Schreiber, che ha la parte di Tag Winbury:

Non ero in quella conversazione di gruppo. L'intero cast si era ammutinato per colpa di questa idea tranne me, ero già nella mia roulotte a provare i passi di danza. Semplicemente mi piace ballare ed ero un po' deluso quando è uscita perché non appaio di più sullo schermo, pensavo di essere andato davvero bene.

La'Donna ha lodato tutti i membri del cast dichiarando che hanno imparato in fretta:

Ci siamo tutti divertiti, è stato un giorno divertente sulla spiaggia.

La regista aveva chiesto per la coreografia dei passi "classici" ispirati a film come La febbre del sabato sera e degli elementi legati alla storia, come quando le persone si indicano a vicenda. La'Donna ha sottolineato: "Non sai chi è chi e cosa è cosa".

Il risultato è stato all'altezza delle aspettative e Fahy ha ammesso che gli attori si sono divertiti moltissimo e si sono convinti che sia stata una buona idea vedendo il risultato finale, che considerano fantastico.