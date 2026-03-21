The Shipping News, il dramma con Kevin Spacey e Judi Dench che sta riconquistando l'Italia su Netflix

Pubblicazione: 21 marzo alle 19:11

Alcuni film scivolano via dalla memoria collettiva non perché manchino di qualità, ma semplicemente perché arrivano nel momento sbagliato, o perché il loro linguaggio cinematografico non urla abbastanza forte. The Shipping News - Ombre dal profondo è esattamente questo tipo di pellicola: un dramma intimista del 2001, diretto da Lasse Hallström, che riunisce un cast di peso assoluto eppure resta confinato in quella zona grigia del cinema che gli appassionati chiamano "gemme dimenticate" e che è tornato in auge in Italia, raggiungendo la top 10 di Netflix.



Basato sul romanzo premio Pulitzer di E. Annie Proulx, il film racconta la storia di Quoyle, interpretato da Kevin Spacey in uno dei suoi ruoli più dimessi e vulnerabili. Quoyle è un tipografo di New York, un uomo schiacciato dalla vita, dal peso di relazioni tossiche e da un'autostima inesistente. La svolta arriva dopo una tragedia personale devastante: decide di lasciare tutto e trasferirsi con la figlia Bunny in una remota comunità di pescatori a Terranova, la terra natale dei suoi avi.



Il cambio di scenario non è solo geografico, è esistenziale. Da Manhattan alle coste battute dal vento del Canada atlantico, Quoyle si ritrova catapultato in un mondo di tradizioni ancestrali, dove il mare detta le regole e i segreti familiari emergono come relitti dalle acque profonde. Qui inizia a lavorare per un giornale locale occupandosi della rubrica delle notizie marittime - le "shipping news" del titolo - e proprio attraverso queste cronache minute, quasi insignificanti, inizia a ricostruire se stesso.

The Shipping News, fonte: Netflix





Accanto a Spacey, il film schiera un poker di attrici formidabili. Julianne Moore porta sullo schermo Wavey Prowse, una donna dolce e ferita che diventa il catalizzatore emotivo per la rinascita di Quoyle. Cate Blanchett, in un ruolo più breve ma incisivo, interpreta Petal, la moglie dissoluta di Quoyle, incarnazione tossica di tutto ciò che il protagonista deve lasciarsi alle spalle. E poi c'è Judi Dench nei panni della zia Agnis, figura chiave che funge da ponte tra passato e presente, custode di verità familiari sepolte da generazioni.



Hallström, reduce dal successo di Chocolat, porta la sua sensibilità europea nel cuore del cinema americano indipendente. La sua regia privilegia i silenzi, gli sguardi, i paesaggi che diventano specchio interiore dei personaggi. Le riprese a Terranova catturano la bellezza austera di quelle terre: case colorate aggrappate alle scogliere, nebbie che avvolgono tutto, un senso di isolamento che può essere tanto claustrofobico quanto liberatorio.



Uscito nelle sale nel 2001, The Shipping News ottenne recensioni contrastanti. Alcuni critici apprezzarono la delicatezza della narrazione e le interpretazioni, altri lo trovarono lento, eccessivamente malinconico, privo di quella scintilla drammatica che rende un film memorabile. Al botteghino non sfondò, chiuso tra blockbuster e pellicole più aggressive nella loro ricerca di pubblico. Con una durata di 111 minuti, il film richiede pazienza, la stessa che Quoyle deve imparare ad avere con se stesso. Ora è il momento di riscoprirlo su Netflix.