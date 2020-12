Non sappiamo ancora molto sul primo film (di una trilogia) diannunciato durante il Comic-Con di San Diego di due anni fa.

La pandemia globale ovviamente ha rallentato un po’ i piani produttivi legati al film. Tuttavia Andrew Lincoln, che tornerà a vestire i panni di Rick Grimes nel progetto, parlando con The Associated Press ha rivelato che le riprese del lungometraggio potrebbero effettivamente iniziare la prossima settimana, anche per via dell’arrivo dei vaccini:

Sembra che ci sia una certa atmosfera positiva, e la cavalleria sta arrivando con i vaccini. C’è un reale senso di rinnovo, speriamo.

Di recente anche il produttore Scott Gimple ha parlato del film e sulla possibilità che si colleghi a World Beyond, il nuovo spin-off:

Tutto è possibile. È probabile che non ci siano troppi crossover nei primi film, ma ripeto, tutto sta cambiando, ci stiamo impiegando più tempo del previsto. Mi riferisco al COVID-19, a questi tempi che non ci aspettavamo. Credo che Robert Kirkman abbia detto la cosa migliore: stiamo usando questo tempo per passare tutto in rassegna, analizzarlo a dovere e prendere in considerazione tutte le direzioni in cui andremo.

Ricordiamo che nel teaser mostrato al Comic-Con di San Diego si accennava al fatto che Rick e Anne fossero stati trasportati a Philadelphia, un angolo ancora inesplorato dell’universo di The Walking Dead. Inoltre, nella decima stagione della serie tv Michonne aveva lasciato la Virginia per andare a salvare Rick, dopo aver scoperto delle prove del fatto che è ancora vivo.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!