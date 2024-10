The Witcher 4, Liam Hemsworth ammette: "Non avevo mai visto la serie e nemmeno letto i romanzi"

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:30

Liam Hesmworth ha sostituito Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia nella stagione 4 della serie The Witcher che, come ha rivelato in una recente intervista, non aveva mai visto prima di entrare nel cast.

Parlando dello show tratto dai romanzi di Adrezej Sapkowski durante un'apparizione allo show televisivo Speaking on Live with Kelly & Mark, l'attore australiano ha lodato The Witcher 3: Wild Hunt, considerato "uno dei migliori videogiochi di sempre".

Liam ha aggiunto:

Non avevo visto lo show televisivo. E non avevo letto i libri. Ma ho giocato al videogame più o meno dieci anni fa o qualcosa di simile. Ed è ancora uno dei migliori videogiochi di sempre. E Netflix è venuta da me quasi due anni fa e ha detto che volevano intervenissi e subentrassi.

Ero realmente entusiasta nell'interpretare quel personaggio perché ero un fan del videogioco. Ma ho detto: 'lasciatemi guardare lo show televisivo, dare un'occhiata ai libri' e mi sono realmente immerso nella saga.

Hemsworth ha aggiunto:

Il nuovo interprete di Geralt ha poi sottolineato:

Ho girato la serie negli ultimi nove mesi. Siamo stati in Galles per due settimane. E la prima settimana è stata meravigliosa, c'era il sole, il cielo blu. E poi la seconda settimana è stata un po' come la stagione dei tornado.

Cosa racconterà la stagione 4 di The Witcher

Tra i protagonisti ci sono anche Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy, Laurence Fishburne e Danny Woodburn.

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.