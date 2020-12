Il cast diè già decisamente ricco, ma ci sono due star di Hollywood che vogliono comunque tentare di partecipare al film (nei panni, a quanto pare, di “Love” e “Thunder”):e il marito

I due hanno pubblicato un esilarante video il giorno di Natale nel quale, dopo aver fatto gli auguri, si propongono per lavorare nel film di Taika Waititi offrendo come audizione uno un estratto de La Tempesta di Shakespeare, e l’altra un monologo di Geraldine Page tratto da In viaggio verso Bountiful. Ma invece di iniziare a recitare i loro brani, si mettono a scherzare su come la pronuncia di Falcone della parola “Marvel” sembri “Carvel”, la marca di torte gelato: “Marvel, fai splendidi film e ottime torte gelato!” Il risultato è una canzone improvvisata nella quale la McCarthy arriva a declamare anche le sue doti da cuoca di hummus.

È difficile che i due finiscano effettivamente nel cast del film, ma difficilmente Waititi ignorerò la loro esilarante audizione. Potete vederla qui sotto:

Le riprese del film inizieranno a gennaio in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif).

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.